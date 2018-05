Decizie luată de Tribunal. Florin Talpan, jurist CSA Steaua: Gigi Becali e bun de plată

Încă o lovitură pentru Gigi Becali şi o nouă victorie obţinută de Florin Talpan în instanţă.

Tribunalul Bucureşti a decis, vineri, că omul de afaceri va trebui să plătească prejudiciul pe zece ani, în cazul în care va fi găsit vinovat, nu pe trei ani, aşa cum ceruseră avocaţii săi la termenul de pe nouă mai. Decizie nu este definitivă, ci poate fi atacată la apel de FCSB, dar ea reprezintă un punct esenţial în procesul de 37 de milioane de euro intentat de Clubul Sportiv al Armatei.

În urmă cu trei săptămâni, cei trei avocaţi care-l reprezintă pe Gigi Becali în procesul despăgubirilor cerute de Armată de la FC FCSB pentru folosirea ilegală a numelui şi mărcii Steaua în perioada 2004-2014 au recunoscut faptele acuzatului şi au cerut, în faţa instanţei de la Tribunalul Bucureşti, ca FCSB să plătească prejudiciul doar pe trei ani (2011-2014). Însă magistraţii au respins cererea şi i-au dat, din nou, dreptate lui Florin Talpan, cel care a rămas ferm pe poziţii şi a cerut ca FCSB să plătească pentru perioada 2004-2014: "S-a respins excepţia prescripţiei extinctive, Gigi Becali e bun de plată! Va trebui să achite întreg prejudiciul creat în perioada decembrie 2004 - decembrie 2014. Prejudicierea continuă şi astăzi. Sunt foarte mulţumit şi mă aşteptam, pentru că decizia e legală", a declarat juristul CSA, citat de gsp.ro.

Acum, cu o nouă victorie în "vistieria" lui Florin Talpan, procesul continuă pentru stabilirea prejudiciului şi are o miză substanţială: 37 de milioane de euro, atât cât cere Armata pentru deceniul în care Gigi Becali s-a folosit ilegal de numele şi marca Steaua. Talpan a susţinut în faţa instanţei că, potrivit Codului de Procedură Civilă, vinovatul trebuie să plătească tot prejudiciul prezent, actual şi viitor. Iar prejudiciul a început să curgă de la data de când Becali şi-a înregistrat cu rea-credinţă marca (2004) şi până la constatare (2014). Acesta ar fi prejudiciul actual. La acesta s-ar adăuga prejudiciul viitor (adică din momentul constatării de către ICCJ, anul 2014, şi până în prezent, deoarece Becali continuă, sub diverse forme, să folosească numele Steaua).

Avocaţii lui Becali au susţinut că FC FCSB poate plăti numai o parte din pagubă. Ei au invocat prescripţia extintivă de 3 ani (Art. 2517 din Noul Cod Civil). Prescripţia extintivă de 3 ani se aplică şi în cazul unor acţiuni de despăgubire. Pe de altă parte, colonelul Talpan a susţinut că prescripţia dreptului material la acţiune începe de la data la care păgubitul (CSA Steaua) a aflat cine este vinovatul (FC FCSB), care este valoarea prejudiciului şi când s-a demonstrat legătura de cauzalitate. Iar vinovăţia FCSB a fost stabilită de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 3 decembrie 2014.

Dacă avocaţii lui Becali spun că acţiunea e tardiv introdusă, Talpan spune că, din contră, în lipsa unei decizii date de o instanţă, CSA nu putea să emită pretenţii deoarece FCSB avea o aparenţă de drept (avea numele înregistrat şi o marcă înregistrată). Dacă Steaua ar fi întreprins ceva înainte ca instanţele să stabilească definitiv şi irevocabil că Becali nu poate folosi marca şi numele Steaua, ar fi fost abuz de drept (adică acţionezi în judecată pe cineva fără dovezi). În acest caz, Înalta Curte a decis pe 3 decembrie 2014 că Becali a înregistrat cu rea-credinţă marca Steaua, iar Curtea de Apel a stabilit, pe 21 decembrie 2016, că Becali foloseşte ilegal numele Steaua.

Iar noul succes al lui Florin Talpan vine la doar o zi după ce juristul Clubului Sportiv al Armatei s-a adresat FRF pentru a dezalifia FCSB şi a introduce Steaua în Liga 1. Plecat la drum cu un geamantan plin de acte, colonelul a reuşit să stârnească, din nou, furia lui Gigi Becali, iar omul de afaceri a ajuns pe un tărâm neexplorat. Dacă până acum anunţa în gura mare că are dreptate şi că se bate cu Talpan până în pânzele albe, discursul lui Becali s-a schimbat total, iar latifundiarul a anunţat că are în plan să plece din fotbalul românesc şi să se mute în cel din Anglia, în speranţa că va putea găsi o afacere profitabilă cu un club britanic: "În România, orice nebun poate să spuna orice. Există un demers oficial al unui om care nu are discernământ. Orice om poate să facă o nebunie şi noi o comentăm. În România, tot ce este valoros se distruge. Ce face Becali? Coeficient? Aduce bani în România? Trebuie distrus. În România e putregai! Eu bag bani în fotbal. Dacă e mizeria asta, putregaiul ăsta, oameni de doi lei... L-am întrebat pe MM dacă s-ar muta în Anglia, să lucreze în fotbal, dacă i-aş spune asta. Mi-a zis că da. Luăm o echipa de B, 25 de milioane ne costă, plătim şi cumpărăm toţi jucătorii de la FCSB. Plătesc salarii de 10 milioane de euro şi am profit de 100 de milioane de euro pe an. Luăm 150 de milioane numai din televizare. Eu pot s-o fac. Am şi puterea şi mintea s-o fac", a spus Becali, joi, la Pro X.

