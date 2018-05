Promotorul Eduard Irimia a trecut la un alt nivel. Omul care a transformat Local Kombat şi apoi Superkombat într-un fenomen care-i făcea pe români să se agaţe cu sufletul de televizoarele comutate pe ProTV sau Sport.ro şi-a văzut visul cu ochii.

Eduard Irimia: Am avut nas fin. Florian Munteanu a fost reperat de Sylvester Stallone

Proiectul său nu mai conţine doar componenta sport, ci include deja şi categorii centrate pe film, entertainment şi muzică, secţiuni care transformă Superkombat într-un produs gen Netflix sau Amazon. Ploieşteanul care visa să devină medic, fiu al antrenorului de box Raul Irimia, şi-a construit încet, dar sigur, un mecanism care a dat eroi nu numai în ring, ci şi în divertisment, gen Ionuţ Iftimoaie sau Cătălin Moroşanu. Dacă în ultimul an a făcut un pas în lateral, iar scepticii - printre care oameni din stafful său, amici, luptători - susţineau că proiectul lui Irimia e pe butuci, promotorul a stat pe low-profile, dar a dat lovitura.

"În iarna lui 2017, toţi oamenii din sistem spuneau că Superkombat va muri, că vine apocalipsa, nu mai sunt sponsori, nu mai sunt bani. Dar eu, în tot acest timp, am reuşit să conving producători foarte mari şi am făcut pasul de la Eurosport spre CBS. Pentru a le da o lecţie celor care-mi cântau prohodul, le-am spus <<duceţi-vă voi pe drumul vostru, eu mă duc în America!>>", dă ploieşteanul timpul înapoi.

Zis şi făcut. La o selecţie pentru o gală, Irimia l-a reperat în Germania pe Florian Munteanu, fost practicant de sporturi de contact, un tip care cocheta cu modellingul. A realizat ce potenţial are pentru Hollywood şi atunci l-a propus la câteva castinguri pentru filme de acţiune. "Mi-am dat seama că e prea frumuşel pentru sporturi de contact şi am crezut în el. Am avut nas fin şi ochi buni, pentru că, la scurt timp, a fost reperat de marele Sylvester Stallone", continuă Irimia.

Cum protagonistul din Rocky şi Rambo se afla în căutări pentru un actor în rol principal în pelicula Creed 2, starul american l-a convocat pe românul de aproape 2 metri la o discuţie prin Skype. Munteanu, care are şi cetăţenie germană, şi-a stăpânit emoţiile şi a purtat, cu o voce sigură, un dialog de aproape jumătate de oră cu Stallone. "A devenit preferatul lui, el căuta un tânăr cu accent est-european pentru partea a doua a producţiei care luase Globul de Aur. Voia ca Florian să ştie engleza perfect, iar el o vorbea fără cusur. Aşa că lucrurile s-au brodat rapid, iar acum legătura dintre ei e una bazată şi pe profesionalism, şi pe o prietenie solidă. Munteanu intră în galeria românilor celebri de la Hollywood, precum Marcel Iureş sau Sebastian Stan, dar lui deja i-a fost atribuit un rol principal", dezvăluie omul care a diversificat raza de acţiune a proiectului SuperKombat.

Florian Munteanu va fi prezent luni, în România, la Celebrity Awards - Gala Bărbaţilor de Succes -, care va începe la ora 19:00, la Ambasad'Or din Otopeni. Într-o continuă consolidare a proiectului său, Eduard Irimia a legat punţi de colaborare cu oameni celebri la Hollywood: Moshe Diamant, Christopher Milbourn sau Kevin King Templeton. "Am vrut să arăt că un român poate ajunge la acest nivel şi cred că voi face lucruri frumoase în industria producătorilor de film de la Hollywood", încheie Irimia.

