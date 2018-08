FOTO Primul mesaj după accidentare al Mihaelei Buzărnescu. Are un ligament rupt şi anunţă că nu va juca la US Open

"Vestea bună este că nu am niciun os rupt. Vestea proastă este că am un ligament rupt şi alte două întinse. Foarte trist este că nu voi mai juca la US Open Series, dar voi face tot ce-mi stă în putinţă să mă recuperez pentru turneele asiatice. Vă mulţumesc tuturor pentru susţinere! Vă ţin la curent", a scris Mihaela Buzărnescu, pe Twitter.

În meciul cu Elina Svitolina, la Montreal, Mihaela Buzărnescu şi-a sucit glezna în momentul în care a alergat după un vole al ucrainencei, s-a prăbuşit pe teren şi a început să urle de durere, apoi a stat minute bune în grija medicilor şi a părăsit arena în scaunul cu rotile, oferind imagini cutremurătoare pentru lumea tenisului.

Good news: no bones broken 👍

Bad news: one ligament broken, 2 stretched 👎

Very sad I won't get to play US Open Series but I'll try my best to recover for the Asian Tour!

Thank you for all the support I'll keep you posted 🙏 pic.twitter.com/D9tn7csuGw