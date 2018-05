Gabriela Szabo, despre Cristian Ţopescu: Am crescut cu vocea lui, iubea valorile din sport

Gabriela Szabo, actual preşedinte al clubului CSM Bucureşti, despre moartea lui Cristian Ţopescu, că acesta a iubit cu adevărat valorile din sport şi nu va putea fi înlocuit cu nimeni.

"Am crescut cu vocea lui, a fost un om care iubea valorile din sport. Un om pe care nu-l va mai înlocui nimeni. Aşa s-au dus şi Iolanda Balaş, Nicolae Mărăşescu...L-am cunoscut în 1991, când eram junioară, aveam doar 16 ani. Era la Balcandiada de la Salonic, eu am câştigat, dânsul a rămas cu noi în delegaţie. Apoi am crescut cu comentariile lui. A impresionat prin corectitudinea lui şi valoarea lui. Un formator de opinie cum rar am văzut. Ştiam că e bolnav, dar nu ştiam că pleacă la îngeri atât de devreme. Condoleanţe familiei!", a spus pentru ProSport campioana olimpică de la Sydney, Gabriela Szabo, actual preşedinte al clubului CSM Bucureşti.

