Gaţu, despre moartea lui Ţopescu: Este o pierdere mare ca idol, dar şi ca prieten pentru mine

Cristian Gaţu, fost mare handbalist şi unul dintre foştii preşedinti ai Federaţiei Române de Handbal, şi-a exprimat regretul la moartea fostului comentator sportiv Cristian Ţopescu, precizând că a fost alături de acesta în toate momentele bune sau mai puţin bune.

”Este o pierdere mare ca idol, dar şi ca prieten pentru mine şi presupun că şi pentru mulţi alţii. A suferit, Dumnezeu să-l ierte. Pentru ultima dată l-am văzut duminică seara, când am fost în vizită. Şi coopera, arăta mult mai bine decât îl văzusem când am fost în vizită penultima dată, chiar aveam speranţe că va fi bine. L-am cunoscut încă din anii 60. A fost lângă mine la toate momentele bune sau rele. De asemenea, am fost alături de el în toate momentele bune sau mai puţin bune. A fost alături când am câştigat Campionatul Mondial. Eu i-a fost alături când s-a căsătorit, când a avut copii”, a declarat, pentru ProSport, Cristian Gaţu, unul dintre cei mai apropiaţi prieteni ai lui Cristian Ţopescu.

Fostul comentator sportiv Cristian Ţopescu a murit, marţi, la vârsta de 81 de ani. El a fost adus de urgenţă, în urmă cu o săptămână, la Spitalul Elias, în urma unor complicaţii cauzate de diabet, au anunţat reprezentanţii unităţii sanitare. Cristian Ţopescu avea 81 de ani şi a fost comentator sportiv şi politician, fiind ales senator de Bucureşti, în urma alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2008.

