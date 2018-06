Halep, conferinţă de presă istorică: "Mereu am spus că nu te poţi numi numărul 1 fără un Grand Slam". Ce s-a întâmplat în ziua finalei

Simona Halep este campioană la Roland Garros după victoria cu Sloane Stephens cu 3-6, 6-4, 6-1. La conferinţa de presă de după momentele emoţionante de pe teren, românca le-a mulţumit celor care au ajutat-o să-şi îndeplinească visul, despre diferenţa decisivă faţă de finala din 2017, dar şi despre ultimele indicaţii ale australianului Darren Cahill.

Despre oamenii care au înconjurat-o: Este un moment minunat, este Grand Slam-ul meu favorit. Fără să zâmbesc nu aş fi putut face asta. Părinţii mei au fost alături de mine, le mulţumesc tuturor antrenorilor cu care am lucrat în ultimii 20 de ani, fără ei nu mi-aş fi revenit după ce am pierdut trei finale de Grand Slam.

Despre fani: Nu le-am cumpărat eu biletele românilor. În trecut am făcut-o, dar de data asta, nu. Le mulţumesc! M-au susţinut şi francezii.

Diferenţa faţă de finala din 2017: Cel mai e greu e să răspunzi întrebărilor... Anul trecut nu am putut dormi, aseară am dormit bine. Am mâncat bine, am început bine ziua. Ştiam că am şanse, eram pregătită pentru un meci de trei ore. Mi-am propus să rămân concentrată, nu am renunţat niciodată. Am simţit că lumea e cu mine şi m-am simţit puternică pe teren.

Titlul de număr 1 mondial e justifcat: Sunt foarte fericită că am câştigat acest Grand Slam, pentru că mereu am spus că a fi numărul 1 fără Grand Slam nu e complet. Am început prea tare, am jucat prea plat, ea dădea mai înalt. Mi-am spus că trebuie să mă calmez. Cred că în acest turneu am ajuns să nu mai fac erori.

Momentele decisive şi indicaţiile lui Cahill: Cineva mi-a spus: cheia e să alergi şi să nu ratezi. Vreau să mă bucur doar, nu vreau să vorbesc despre următorul turneu. Darren mi-a spus că voi câştiga turneul, să mă gândesc că trebuie să-l câştig, mi-a dat încredere, dar a pus şi presiune pe mine, pentru că mi-a spus că trebuie să ies pe teren şi să câştig meciul. Dăţile trecute mi-a tot spus să ies pe teren, să mă bucur de teren şi de şansa pe care o am. Poate că şi asta m-a ajutat să câştig.

Despre turneul de la Roland Garros: "De la 14 ani visez un titlu de Grand Slam, mă bucur chiar dacă nu am câştigat la Melbourne. Am câştigat aici, în 2008 (n.r. - la junioare), şi era visul meu să câştig prima dată aici. Vreau să-i mulţumesc Petrei (n.r. - Kvitova), am văzut mesajul de la ea şi de la Irina (n.r. - Begu). Mi-a scris şi anul trecut şi îmi spunea să stau liniştită, pentru că trofeul va veni. Îi mulţumesc că mi-a scris, sper că voi fi o inspiraţie pentru copiii din România".

