Halep, în semifinala Roland Garros. Opinia unui specialist în tenis: Cahill e un mare specialist, dar Ţiriac face diferenţa

Fost jucător de tenis şi actual manager la Federaţiei Române de Tenis, Dumitru Hărădău a vorbit, la ProSport Live, despre un mare avantaj pe care Simona Halep îl va avea în meciul de azi, din semifinalele Roland Garros, contra lui Garbine Muguruza.

Chiar dacă pentru mulţi Darren Cahill e creierul din spatele performanţelor liderului mondial, Hărădău spune că, de fapt, meritul i-ar aparţine lui Ion Ţiriac (78 de ani). Cum miliardarul român are o lojă personală pe "Philippe Chatrier", Hărădău a vorbit despre modul în care fostul tenismen o poate ajuta pe Simona în timpul meciului cu Garbine Muguruza, în ciuda faptului că nimeni nu are voie să comunice cu jucătorii cât timp aceştia se află pe teren: "Simona are în spate cea mai puternică echipă din lume. Cahill e unul dintre cei mai mari specialişti, dar omul care face diferenţa şi o ajută pe Halep să se valorifice la 100% e Ion Ţiriac. E mereu în spatele Simonei, îi transmite ce să facă în momentele importante. E influenţată de sprijinul ăsta. La finalul meciului cu Kerber a arătat cu degetul spre cap. A spus 'am câştigat lupta asta cu mintea!'. E super campionul care luptă pentru fiecare punct, când uită ce să facă e Ţiriac, cel care îi strigă 'fetiţo!' şi ea îşi revine. Cahill e pe partea tehnică, o ajută, dar la autocontrol şi creativitate Ţiriac are o experienţă peste oricine din lumea tenisului mondial.

Simona a demonstrat că e pregătită. Treaba cu degetul la cap spune foarte multe. E în stare să joace fiecare puct, de la prima la ultima minge, sunt convins că va avea prima şansă azi, deşi muguruza joacă mai bine decât niciodată. Meciul dintre ele va hotărî cine e cea mai bună jucătoare din lume şi sunt convins că Simona va fi", a declarat Hărădău, la ProSport Live.

Pentru fostul jucător, meciul cu Kerber, câştigat de Simona de la 0-1 la seturi, a fost unul de infarct: "Până nu se termină ultima minge, nu ştii ce se întâmplă. Dar discuţi despre cele mai bune jucătoare din lume. E o treabă de procentaj şi cine luptă pentru fiecare punct, de la început până la sfârşit, acela câştigă. Îmi venea să sparg totul în jur, am urlat la meciul cu Kerber. Sunt meciuri care au fost întoarse de la 2-0 la seturi şi 5-1...Am avut emoţii, dar Simona a jucat extraordinar. Fissette a declarat că Halep e favorită, a încercat să ia presiunea de pe umerii lui Kerber şi să o pună pe Halep. Diferenţa dintre ele se face la fiecare punct, acolo intervin concentrarea şi hotărârea. Cum faci criză de timp ca să-şi pui adversarul în dificultate? Lupţi cu tine!", a mai declarat Hărădău.

