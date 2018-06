Horia Sabo, noul asociat al CSM Politehnica Iaşi

După o zi întreagă de negocieri, omul de afaceri băimărean Horia Sabo a ajuns la un acord cu oficialii clubului de primă ligă din Iaşi şi a semnat un contract de asociere, pe o durată de cinci ani.

”CSM Politehnica Iaşi vă aduce la cunoştinţă că astăzi, 08.06.2018, s-a semnat contractul de asociere cu domnul Horia Sabo, pe o durată de cinci ani; contract semnat în scopul menţinerii stabilităţii financiare şi a obţinerii unor rezultate notabile pentru echipa şi comunitatea noastră. În perioada următoare vom organiza un eveniment de presă în care vom prezenta obiectivele şi strategia pentru perioada contractual”, a anunţat clubul într-un comunicat.



Conform oficialilor din Copou, Horia Sabo s-a angajat să susţină clubul cu cel puţin un milion de euro în sezonul 2018-2019, sumă cu care va echilibra situaţia finaciară a grupării ieşene, care a acumulat datorii de aproape un milion de euro.

”A fost o zi lungă, de negocieri. Am bătut palma în jurul orei 22.00. Ei au venit cu un contract, l-am analizat, noi am venit cu noi propuneri şi în cele din urmă am semnat un contract de asociere valabil cinci ani. Omul de afaceri s-a angajat să susţină clubul cu suma necesară pentru a face performanţă. Clubul va avea ca obiectiv participarea în cupele europene şi câştigarea unor trofee”, a declarat un oficial al clubului din Iaşi.

Noul investitor Horia Sabo va veni în Copou cu o echipă de marketing, dar şi cu fostul internaţional Tibor Selymes, pe postul de director sportiv. Actualul preşedinte Adrian Ambrosie îşi va păstra funcţia.

