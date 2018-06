Marius Şumudică a rămas fără permis de conducere înainte de meciul România-Finlanda. Cum l-au ameninţat poliţiştii să se supună deciziei

Marius Şumudică a rămas fără permis de conducere. Citiţi cum l-au ameninţat poliţiştii

"Am urmărit un pic dezamăgit meciul (n.red. - România - Finlanda) pentru că am fost deposedat de carnetul de conducere cu un sfert de oră înainte, în drum spre casă. Am încercat, am vorbit frumos. Chiar mi s-a atras atenţia: 'Vezi că nu vrem să ai aceeaşi soartă ca domnul Năstase, să te lungim pe jos!'. Mi s-a spus că am trecut pe culoarea galben spre roşu. I-am spus că sunt un cetăţean oarecare, să nu considere că mă numesc Şumudică. A zis că nu-l interesează fotbalul, aşa după nume îşi aduce aminte ceva vag. Un băieţaş cu o freză într-o parte. Am dovadă şi pot să circul 15 zile. Plec în vacanţă cu soţia, zece zile le scap", a declarat Marius Şumudică, cel care i-a condus până de curând pe turcii de la Kayserispor.



România a învins la Ploieşti pe Finlanda cu scorul de 2-0, meciul amical reprezentând şi retragerea oficială a lui Bogdan Lobonţ. Golurile au fost marcate de Manea şi Deac.

