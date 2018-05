La 31 de ani, Maria Şarapova priveşte în perspectivă decizia de a ieşi de sub mâna de fier a tatălui său, care luase pe cont propriu întreg proiectul Masha - cea mai bună jucătoare a lumii - de pe vremea când aceasta era de vârstă preşcolară, scrie prosport.ro.

Share pe Facebook 161 afişări

Mărturisirile Mariei Şarapova, la Roma: "Am vrut să am succes şi fără tata. Consider că a fost o provocare pe care mi-am impus-o singură".

"Mi-am dorit să am succes fără ca tata să mai fie acolo. A fost o decizie grea, dar simt că a fost o decizie independentă. El a fost în colţul meu şi continuă să fie şi în ziua de astăzi. Dar, am simţit că am două titluri de Mare Şlem şi vreau să am succes şi fără să îl am pe tata alături. Cred că a fost un lucru ce a ţinut de maturizarea mea. Nu au existat resentimente. Au fost multe lucruri pe care le-am învăţat de la el, că pot reuşi pe cont propriu şi consider că a fost o provocare pe care mi-am impus-o singură", a spus Şarapova într-o conferinţă de presă de la Foro Italico.

Yuri Şarapov este o personalitate controversată a tenisului mondial, considerat dur până dincolo de limite, dominator şi ursuz, scrie prosport.ro

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.