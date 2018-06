Meciul Academia Rapid-Steaua | 500 de jandarmi asigură ordinea după incidentele din partida trecută

Aproximativ 500 de jandarmi vor asigura măsurile de ordine la meciul de fotbal dintre Academia Rapid şi CSA Steaua Bucureşti, din cadrul Ligii a IV-a, care are loc duminică, pe Arena Naţională. La ultima partidă dintre cele două echipe s-au înregistrat incidente, iar jandarmii au intervenit cu gaze.

Share pe Facebook 67 afişări

Accesul spectatorilor în stadion se va face începând cu ora 18.00, doar pe bază de bilete sau invitaţii. Jandarmii le recomandă spectatorilor să vină din timp la stadion, începând cu ora deschiderii porţilor de acces şi să nu se implice în incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Legea interzice persoanelor fizice deţinerea, folosirea sau efectuarea oricăror operaţiuni cu materiale pirotehnice, aşadar, spectatorii nu au voie să introducă în stadion astfel de obiecte care pot pune în pericol securitatea participanţilor. De asemenea, este interzisă afişarea de inscripţii care incită la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă. Este interzis accesul în stadion cu substanţe toxice, băuturi alcoolice, recipiente, corpuri contondente, cuţite, pumnale ori alte asemenea obiecte confecţionate pentru tăiere, împungere sau lovire.

Derby-ul dintre Academia Rapid şi CSA Steaua Bucureşti se joacă duminică, 3 iunie, la ora 20:30, pe Arena Naţională, în condiţiile în care Steaua şi Rapid, alături de Dinamo şi AS Tricolor, dispută play-off-ul Ligii 4. Giuleştenii pleacă la drum cu un avantaj uriaş. Academia Rapid are nouă puncte după două etape, Steaua are şase, iar "feroviarii" câştigă Liga 4 Bucureşti cu un rezultat de egalitate sau o victorie.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.