Mihaela Buzărnescu s-a calificat în turul secund la Roland Garros: Sunt pregătită psihic, am încredere în mine

"Miki" a obţinut luni prima victorie a carierei pe tabloul principal de la Roland Garros, trecând de Vania King cu 6-3, 6-3

Buzărnescu a învins-o fără emoţii pe King, fostă ocupantă a locului 50 mondial, controlând partida de la un capăt la celălalt. Mihaela a reuşit 5 break-uri, faţă de două game-uri contra serviciului izbutite de adversară, iar victoria a fost una logică. Americanca venită după mai multe probleme de ordin fizic nu avea cum să reziste în faţa loviturilor spectaculoase ale revelaţiei tenisului românesc.

"Am avut rezultate bune, am încredere în mine. Mă aşteptam să fiu contra-cronometru, pentru că aşa am eu noroc! Sunt pregătită deja, psihic, să fiu pusă să joc imediat. Dar, de data asta, pot spune că organizatorii au avut grijă şi de mine. Nu am jucat duminică, aveam două variante şi a fost luni pus meciul. Pentru că am jucat la Strasbourg şi m-au pus să joc cât de târziu s-a putut. În a doua zi", a spus Mihaela Buzărnescu (32 WTA) pentru ProSport.

În turul secund, eleva lui Mihai Buzărnescu şi Septimiu Frăţilă o va întâlni pe Rebecca Peterson (Suedia, 97 WTA).

