O şcoală de fotbal din Slatina îndeplineşte visul copiilor de a juca cu echipe mari din Europa | GALERIE FOTO

Foştii fotbalişti Dan Baciu, Ciprian Dinu şi Sebastian Noaţă au înţeles că fotbalul de performanţă începe din copilărie şi investesc în Athletic Slatina, o şcoală de fotbal, unde la numai 11 ani, cea mai mare grupă de copii a jucat deja cu echipe de top ale Europei, la turnee internaţionale.

Dan Baciu, Ciprian Dinu şi Sebastian Noaţă au jucat fotbal la echipe importante şi au înţeles că fotbalul modern înseamnă altceva, iar fotbalul juvenil reprezintă cel mai important pilon pentru marea performanţă.



Cu un program de pregătire actual, eficient şi cu dotări de ultimă generaţie, micii fotbalişti de la şcoala Athletic Slatina înţeleg că dacă sunt responsabili şi pasionaţi de ceea ce fac, într-o zi, nu foarte îndepărtată, vor performa. În cadrul şcolii de fotbal sunt deja 11 grupe valorice, pe nivel de vârstă, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, dar şi o grupă specială, 2012-2013, unde de puţin timp sunt şi fete.





Copiii sunt obişnuiţi de mici cu disciplina, iar acest lucru îi ajută să crească frumos şi să înteleagă că performanţa cere sacrificii. La aproximativ un an de la înfiinţare, cea mai mare grupă din cadrul Şcolii de Fotbal Athletic Slatina, grupa 2006, a participat la primul tuneu internaţional, după alte câteva turnee interne.



„Pasiunea pentru performanţă, dorinţa de autodepăşire, competiţia, pregătirea şi disciplina tehnico-tactică, ambiţia şi dăruirea sunt doar câteva dintre cerinţele fotbalului modern pe care încercam să le insuflăm copiilor care se pregătesc în cadrul şcolii noastre. Athletic Slatina îşi propune să crească fotbalişti şi caractere puternice pentru viitor şi o face diferit, printr-o abordare serioasă şi profesionistă, spirit de echipă, lucruri posibile doar prin implicarea, devotamentul şi experienta noastă, a antrenorilor, care acum suntem principalele modele pentru copii”, spune cel care a înfiinţat Şcoala de Fotbal Athletic Slatina, Sebastian Noaţă.



Cei trei antrenori reuşesc să transforme „joaca” într-un lucru serios. Mediul creat în cadrul clubului este unul de familie, unde antrenorii şi părinţii urmăresc un singur lucru: binele copilului. Încrâncenarea, agresivitatea, violenţa, lipsa de fair-play nu există, iar din acest punct de vedere, lucrurile sunt foarte stricte.

Football Cup Barcelona a reprezentat începutul celui mai frumos vis, căci micii fotbalişti au participat, în toamna anului trecut, la primul turneu internaţional, unde au jucat împotriva unor echipe de top din Franţa, Finlanda sau Spania.



Athletic a reuşit imposibilul, câştigând, la primul turneu, şi primul trofeu. În semifinală şi finală, au întâlnit două echipe spaniole de tradiţie în fotbalul juvenil, CEF Bosc de Tosca, pe care au învins-o categoric, scor 7-1, şi FC Canonja, echipă cu care au jucat finala şi în faţa căreia s-au impus cu 6-2. La acest turneu, nu doar jocul de echipă al românilor a impresionat, ci şi cel individual. Mijlocaşul central Marius Mierlescu a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului, Mario Ene, golgeterul turneului, şi Fabian Ioja, cel mai bun portar al competiţiei.



„După turneul de la Barcelona, şase copii au fost invitaţi de Villarreal la un stagiu de pregătire. Au fost însoţiţi de antrenorul Dan Baciu. În prezent, sunt sub observaţie pentru o eventuală colaborare”, a declarat Sebastian Noaţă.



Mai mult decât atât, în primăvara acestui an, echipa Athletic Slatina a fost invitată de Villarreal la turneul din organizare proprie. Cea mai mare bucurie pentru copii a fost că au putut vedea din tribunele Stadionului Mestalla meciul din Primera Division dintre Valencia şi Sevilla.



Competiţiile internaţionale au continuat în luna aprilie, când micii slătineni au fost la un turneu în Franţa, la care au participat echipe puternice din Hexagon - Lille, Lens, Troyes, Saint Etienne.



„Turneele internaţionale sunt importante. În primul rând copiii văd fotbalul modern, se joacă pe stadioane impresionante, iar mentalitatea este uşor diferită. La fiecare astfel de turneu sunt scouteri din întreaga lume, care îi ţin pe copii sub observaţie. Un alt aspect important este că am reuşit să dezvoltăm o relaţie cu multe cluburi mari din Europa”, mai spune preşedintele lui Athletic Slatina.



După periplul european al puştilor de la Athletic, şcoala de fotbal slătineană a reuşit să aducă, în acest an, peste 1.000 de copii din toată ţara dar şi echipa spaniolă Bosc de Tosca şi Zimbrul Chişinău.



Echipa spaniolă Bosc de Tosca va participa cu grupa 2006- Under 12, la turneul ce se va desfăşura pe Stadionul „1 Mai”, în perioada 5-7 septembrie. Puştii echipei catalane sunt câştigători ai competiţiei Footbal Cup Barcelona, pe care Athletic Slatina a câştigat-o în urmă cu doi ani.

