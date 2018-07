Omul de afaceri Victor Angelescu (34 de ani), a preluat 40% din acţiunile clubului Rapid Bucureşti, anunţă Telekom Sport. Milionar în euro, Angelescu revine în atenţia opiniei publice după ce s-a retras subit de la Sportul Snagov, unde promitea investiţii impresionante.

Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a confirmat informaţia, pentru Digi Sport: "Sunt mai mulţi oameni de afaceri. Este şi unul cu mai multe acţiuni, domnul Victor Angelescu, care are 40% din acţiuni. O să vedeţi în perioada următoare ce oameni mai sunt implicaţi. Le vom pune la dispoziţie baza Pro Rapid, contra cost, desigur".

"Am venit în cantonament la munte, plecăm în cantonament la baza lui Fener, avem meciuri cu echipe din Liga a II-a din Turcia... Nu am ce să le reproşez. Plus, jucătorii, la fel, nu au ce să reproşeze. Pentru că li s-au mărit contractele, li s-au dublat la unii jucători", a declarat Constantin Schumacher pentru Digi Sport.

