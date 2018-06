REACŢIA de bucurie a campioanei Simona Halep, după ce a câştigat trofeul la Roland Garros: "Am visat la acest moment de când am început să joc tenis"

Simona Halep a reuşit să scrie istorie la 40 de ani de la momentul în care o altă româncă, Virginia Ruzici, a câştigat trofeul de la Roland Garros.

Share pe Facebook 1598 afişări

Simona Halep (1 WTA) a câştigat, sâmbătă, primul său titlu de Grand Slam din carieră. Liderul mondial a învins-o pe Sloane Stephens (SUA, 10 WTA) cu 3-6, 6-4, 6-1, după două ore şi patru minute de joc.

Simona a reuşit să-şi treacă primul trofeu de Grand Slam în palmares la a treia finală jucată la Paris. Pe primele două le-a pierdut în faţa Mariei Şarapova (Rusia) şi Jelena Ostapenko (Letonia). Halep a mai jucat o finală de turneu de Mare Şlem în acest an, la Australian Open, pierdută în faţa danezei Caroline Wozniacki.

"Vreau să vă mulţumesc tuturor. A fost minunat. În ultimul game am simţit că nu mai pot respira. Am făcut tot ce am putut. E uluitor. Am visat la acest moment de când am început să joc tenis. Sunt foarte fericită că s-a întâmplat la Roland Garros. Parisul e un oraş special pentru mine. Sloane e o jucătoare foarte bună, foarte puternică. E dificil să joc contra ei.

E un moment emoţionant să ţin acest discurs din postura de câştigătoare. Mi-am dorit ca acest titlu să vină aici, în Franţa. Vă mulţumesc tuturor. O felicit pe Sloane, s-a descurcat grozav. Sunt sigură că vei juca multe finale în viitor. Mulţumesc lui Darren, tuturor. Am simţit sprijinul vostru pe parcursul acestor două săptămâni. Sper ca, pe viitor, să mai joc măcar o finală aici. Mulţumesc tuturor, ne vedem la anul", a spus Simona Halep imediat după triumful de la Paris.

Halep e prima jucătoare din România care câştigă un Grand Slam, după Virginia Ruzici, care a câştigat tot Roland Garros-ul în 1978.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.