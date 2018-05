Reacţia Simonei Halep după victoria în faţa rivalei Maria Şarapova. De ce i-a fost greu româncei s-o învingă pe rusoaică

Simona Halep (1 WTA) a învins-o dramatic pe Maria Şarapova (40 WTA), scor 4-6, 6-1, 6-4, calificându-se în ultimul act al turneului Premier 5 de la Roma. La finalul unei întâlniri foarte disputate, constănţeanca a explicat jocul rusoaicei, dar şi cât de mult a ajutat-o intervenţia lui Darren Cahill

Ca de obicei, Şarapova a apelat la tertipurile clasice: trasul de timp în timpul serviciului sau pauza prelungită dintre seturi. Totuşi, Simona Halep şi-a păstrat cumpătul, l-a chemat pe Darren Cahill pentru a o linişti şi a răsturnat cursul jocului, iar la final a recunoscut că i-a fost greu împotriva adversarei: "E întotdeauna greu când joc împotriva ei. Joacă foarte plat şi e greu să returnez mingile, dar am fost încrezătoare că am suficientă putere să pot câştiga meciul. Nu m-am gândit prea mult la faptul că am pierdut primul set, am rămas concentrată pe ce aveam de făcut."

Simona a profitat din plin de intervenţia antrenorului australian, fiind momentul când a schimbat şi tactica: "On court coaching-u a fost foarte bun, apoi am schimbat tactica şi totul a mers foarte bine pentru mine", a declarat Halep la finalul întâlnirii, în urma căreia s-a calificat în finala de al Roma.

Halep se va lupta duminică pentru trofeu cu Elina Svitolina (4 WTA), într-o reeditare a finalei din 2017.

