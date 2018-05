Roland Garros 2018 | Prima declaraţie a Simonei Halep după revenirea fantastică din meciul cu Riske

Simona Halep, numărul 1 mondial, s-a calificat în turul doi la Roland Garros după ce a trecut de americanca Alison Riske, locul 83 WTA, scor 2-6, 6-1, 6-1, într-o oră şi 34 de minute, scrie prosport.ro.

"Îmi place să joc pe acest teren. Sunt emoţionată. Am încercat să fiu mai agresivă, mai ales că am fost condusă. Mereu mi se întâmplă aşa, să am meciuri amânate, dar sunt obişnuită să joc zi de zi. Sper să mă recuperez şi să joc bine. Nu vreau să mă gândesc la emoţii. E greu să le controlez. Încerc să dau tot ce am mai bun. Trebuie să o iau pas cu pas", a spus Simona Halep la finalul meciului, notează prosport.ro.

