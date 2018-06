Roland Garros 2018 | Reacţia lui Petkovic după ce a aflat că va juca împotriva Simonei Halep

Adversara Simonei Halep din următorul tur de la Roland Garros, Andrea Petkovic (107 WTA), a lăudat-o pe româncă şi recunoaşte că va fi o diferenţă mare faţă de partida din 2014.

"Am mai întâlnit-o pe Simona, în semifinale la Roland Garros 2014, dar de atunci lucrurile s-au schimbat mult. Ok, am o formă bună, dar ea joacă fantastic la acest turneu! Va fi un meci greu şi va trebui să facem un plan de joc cât mai bine pus la punct. Ar fi extraordinar să repet evoluţia din 2014, dar să nu uităm că joc contra Simonei Halep", a declarat Petkovic după ce în cale i-a ieşit Halep.

Citiţi continuarea articolului pe prosport.ro

