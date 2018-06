Roland Garros 2018 | Sponsorul Simonei Halep face spectacol pe Champs Élysées. Cât costă să te îmbraci ca #1 mondial şi cine îi ia faţa româncei în campania firmei americane

Cele mai importante firme de echipament sportiv sunt prezente pe Champs Élysées, probabil cel mai cunoscut bulevard din întreaga Europă. Un obiectiv în sine pentru fanii shopping-ului de lux. Cu vitrine uriaşe în care aranjarea produselor este dusă la rang de artă.

Cu localuri care te introduc într-o atmosferă strălucitoare, boemă, ca dintr-un alt univers. Iar noul sponsor tehnic al Simonei Halep reuşeşte să impresioneze cu adevărat în acest paradis al cumpărăturilor.

Vectorii principali de imagine: Rafael Nadal şi Maria Şarapova - doi dintre câştigătorii de la Paris care se află în palmaresul uriaşului concern american. Magazinul Nike de pe Champs Élysées se întinde pe trei etaje. Şi dacă nu te-a impresionat faptul că întreg bulevardul care te duce de la Arcul de Triumf către Place de la Concorde este decorat cu sute de steaguri care anunţă turneul de la Roland Garros, când ajungi în faţa magazinului american nu ai nicio şansă să treci pur şi simplu mai departe.

Sloganul anului - Love is bold. Maria - cu două trofee la Paris. Nadal cu zece. Cei doi apar într-o secvenţă video ce rulează încontinuu deasupra vitrinei. Oamenii se opresc. Fac fotografii. Live-uri. Şi clipuri video. În vitrină, doar tenis se vede. Zero fotbal. Zero baschet. Zero atletism.

Intri. Sesizezi imediat DJ-ul care mixează muzică în buza magazinului. Muzică alertă. Ca pentru o pauză dintr-un meci de tenis sau ca pentru un streetbattle cu baschetbalişti. Dar asta doar pentru o clipă. Pentru că ochii îţi cad imediat pe colţul special creat pentru Roland Garros.

În stânga, două postere uriaşe, cu Nadal şi Şarapova, îţi îndreaptă privirea către alte ecrane pe care sunt proiectate imaginile campaniei. Pantofii sport ai ibericului, cu inscripţia Rafa şi logo-ul aidoma unor corniţe de taur, pe albastrul marin, intens, ales pentru ediţia 2018 a French Open-ului, sunt frumos aşezaţi. De partea cealaltă a culoarului creat, stă modelul de pantof purtat şi de Simona Halep, cu negrul care creează contrast cu nuanţa selectată de americani pentru această ediţie a Grand Slam-ului parizian. Şarapova a evoluat cu un model similar, dar uşor diferit.

Surprinzător, perechea de încălţăminte feminină este mai scumpă cu zece euro decât cea din linia lui Nadal. 140 de euro, faţă de 130 de euro cei ai ibericului.

Parterul magazinului este dedicat tenisului, în partea din faţă. În spate, spre casele de marcat, este o zonă a baschetului. Un nivel mai jos - vine fotbalul. Sus - este în principal raionul copiilor.

Tricourile lui Nadal costă 75 de euro, fie că este modelul portocaliu purtat pe zgură de la Monte Carlo, până la Roma, fie că este echipamentul pentru Paris şi Roland Garros. La fel de mult costă şi tricoul din linia personalizată a lui Roger Federer, chiar dacă elveţianul nu s-a murdărit anul acesta de zgură - cum nu o făcuse nici în 2017.

Pentru a te îmbrăca la fel ca Simona Halep, trebuie să scoţi din buzunar 105 euro. 50 de euro costă fusta, 5 euro în plus - maioul purtat de numărul unu mondial la meciul de debut de la Paris, de miercuri, împotriva americancei Alison Riske (detalii despre meci AICI). Pentru a te îmbrăca la fel ca Şarapova, cu rochia îndrăzneaţă a acesteia, scoţi din portofel 120 de euro. Ca Serena Williams nu te poţi îmbrăca, pentru că varianta de costum cat women ales de americancă, negru, cu un cordon roşu în talie, nu este disponibil (detalii AICI despre inedita apariţie a celei mai titrate jucătoare de tenis).

Tot pe Champs Élysées, dar de partea cealaltă a străzii, găseşti magazinul Lacoste. Acolo, este teritoriul lui Novak Djokovic. Tricoul în care sârbul a apărut pe terenul de la Roland Garros este mai scump decât cel al lui Nadal - cu 20 de euro. Un exemplar costă 95 de euro în magazinul Crocodilului. La câţiva zeci de metri distanţă, este magazinul Adidas, cel care însă are reprezentanţă şi în complexul de la Roland Garros şi care îşi face reclamă în principal în apropierea terenurilor.

