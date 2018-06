Semifinale Roland Garros 2018. Mesajul transmis de Garbine Muguruza înainte de meciul cu Simona Halep. Ora la care are loc partida

"Mă bucur să fiu din nou în semifinale la Roland-Garros. A fost un meci bun. Abia aştept meciul de mâine, cu Simona Halep", se arată în postarea Muguruzei de pe Twitter

Muguruza are 3-1 la confruntările directe cu Halep, dar Simona s-a impus în singurul meci pe care cele două l-au disputat pe zgură. În 2015, românca a eliminat-o pe Muguruza în cadrul turneului de la Stuttgart. Aflată pe locul 3 în clasamentul WTA, Muguruza a reuşit să se impună la Wimbledon în 2017.

Happy to be back in semis @rolandgarros. It was a good match today! Looking forward tomorrow's match against Halep. #RG2018 pic.twitter.com/sexSJjVrlS