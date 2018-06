Serena Williams s-a retras de la Roland Garros! Motivul invocat de fostul lider mondial: "Nu am mai simţit niciodată aşa ceva în viaţa mea"

Serena Williams (36 de ani) a anunţat, luni, cu puţin timp înaintea meciului cu Maria Şarapova, din optimile de la Roland Garros, că se retrage din turneul parizian, potrivit prosport.ro.

Share pe Facebook 2541 afişări

Marea campioană americană a invocat o accidentare la pectorali.

"Din nefericire, am probleme la muşchii pectorali. Acum, nu pot servi, deci ar fi foarte dificil să pot juca. Sunt foarte dezamăgită. Puteam să petrec mai mult timp cu familia mea, dar am ales să particip la acest turneu. E o situaţie foarte dificilă pentru mine. Nu am mai simţit niciodată aşa ceva în viaţa mea. E foarte dureros. Am suferit aproape orice tip de accidentare de-a lungul carierei, dar nu şi pe această", a transmis Serena, care era aşteaptată să intre pe Philippe Chatrier pentru a 22-a confruntare directă cu Maria Şarapova.

Rusoaica Maria Şarapova obţine, astfel, calificarea în sferturile de finală, unde va juca fie împotriva lui Garbine Muguruza, fie împotriva ucrainencei Lesia Ţurenko.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.