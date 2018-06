Simona Halep a dezvăluit în ce investeşte banii câştigaţi din tenis. Ce spune despre câştigarea unui Grand Slam

Simona Halep (26 de ani) se va lupta pentru un loc în semifinalel turneului de la Roland Garros cu Angelique Kerber, în cursul zilei de miercuri, iar românca şi-a făcut timp să vorbească despre ce face cu banii câştigaţi din tenis, dar şi despre câştigarea unui Grand Slam.

Halep şi-a luat rolul în serios de exemplu pentru jucătorii şi jucătoarele de tenis din România, iar cu banii câştigaţi a ales să finanţeze 45 de copii pentru a le face drumul mai uşor către tenisul mondial: "Am creat o şcoală de tenis la clubul lui Ion Ţiriac, am avut 150 de copii dintre care am selectat 45. Finanţez antrenamentele şi costurile cu echipamentele lor. Mereu îmi place să merg să mă uit la ei, să-i urmăresc şi îmi dau o energie pozitivă" a declarat Simona Halep pentru ediţia tipărită a Tennis Magazine.

Aflată în plin turneu la Roland Garros, Halep nu-şi doreşte să pună o presiune suplimentară în drumul spre cucerirea primului trofeu de Grand Slam: "Nu simt presiune din partea ţării mele. Simt că toţi îşi doresc să câştig un Grand Slam, dar iau totul în mod pozitiv. Simt că toţi sunt în spatele meu. Visez să câştig un astfel de turneu, dar nu ştiu dacă acest lucru se va întâmpla anul acesta. Sau dacă se va întâmpla vreodată. Dar lucrez la asta, acesta e obiectivul meu", a spus Halep, potrivit wtainsider.

Miercuri, în sferturile de finală de la Roland Garros, Halep şi Kerber vor sta faţă în faţă pentru a zecea oară, dar pentru întâia dată la Openul Franţei. Simona conduce cu 5-4 în rivalitatea care a început în 2009, lntr-un ITF din Franţa, şi care şi-a atins punctul culminant la începutul acestui an, în semifinala de la Australian Open.

