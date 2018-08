Simona Halep a pierdut finala turneului de la Cincinnati

73 afişări

Simona Halep, locul I WTA, a pierdut finala turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati, după ce a fost învinsă de olandeza Kiki Bertens, locul 17 WTA, cu scorul de 2-6, 7-6 (6), 6-2.

Simona Halep s-a calificat în ultimul act, după ce a trecut de Aryna Sabalenka din Belarus, locul 34 WTA, cu 6-3, 6-4.

A fost a şasea finală pe care jucătoarea de tenis din România a disputat-o în acest an. Halep s-a mai calificat în finala acestui turneu în 2015 şi 2017.

După ultimele acte pierdute în 2015 şi 2017, Simona se vede în aceeaşi poziţie şi în 2018, dar promite că va încerca, la anul, să-şi treacă în premieră în palmares tricoul de la Western&Southern Open: "E a treia oară când stau în această poziţie, e a treia finală pe care o pierd aici. Iubesc acest turneu, îmi pare rău că nu am putut câştiga. Vă mulţumesc tuturor celor care au venit, am fost obosită, dar mă bucur că am putut juca în faţa voastră. Vreau s-o felicit pe Kiki, ai jucat minunat şi meriţi acest trofeu. Tot binele în viitor!



Mulţumiri celor care au făcut posibil acest turneu, sper să ne revedem şi anul viitor. Mulţumesc echipei mele pentru suport, am pierdut azi, dar vom avea multe alte şanse în viitorul apropiat", a declarat liderul mondial, la finalul celor trei seturi de luptă cu Kiki Bertens.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.