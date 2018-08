Simona Halep nu va participa la turneul de la New Haven, la care era favorita principală

Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a anunţat, luni seară, că nu va lua parte la turneul de la New Haven (SUA), pe care ar fi trebuit să-l înceapă din postura de favorită principală.

O accidentare la tendonul lui Ahile, unde a a mai avut probleme şi în trecut, îi dă bătăi de cap liderului mondial, care nu doreşte să rişte nimic înainte de US Open, ultimul Grand Slam din 2018.

Parcursul foarte lung pe cimentul nord-american a lăsat amprente asupra fizicului Simonei. După două turnee mari, Montreal şi Cincinnati, duse până la capăt în ciuda mai multor meciuri grele, de peste trei ore, constănţeanca a surprins când a anunţat că vrea să joace şi la New Haven, dar acest lucru nu se va mai întâmpla. Chinuită de o problemă la tendonul lui Ahile de la piciorul drept, Simona le-a transmis organizatorilor că nu va mai fi prezentă la ultima competiţie înainte de US Open: "Îmi pare rău să vă anunţ că nu voi mai putea juca aici. Am vrut foarte mult să joc şi am văzut câţi fani şi-au luat bilete pentru a mă urmări. Îmi pare rău, dar tendonul lui Ahile îmi pune din nou probleme şi trebuie să mă odihnesc, pentru că am avut multe meciuri în aceste săptămâni şi a fost greu. Ne revedem la anul, toate cele bune!", a fost mesajul Simonei, transmis printr-un video postat pe contul de twitter al turneului de la New Haven.

Problema Simonei la tendonul lui Ahile e ceva mai vechi şi i-a dat mari bătăi de cap liderului mondial şi în timpul aventurii istorice de la Roland Garros. Imediat după triumful din capitala Franţei, Halep s-a retras de la Eastbourne, primul turneu pe iarbă al anului, invocând aceeaşi problemă fizică: "Am avut dureri şi inflamaţie la nivelul tendonului lui Ahile pe parcursul Roland Garros şi încă nu sunt refăcută complet. Doctorii m-au sfătuit să acord mai mult timp de repaus în timpul tratamentului", spunea Simona, în luna iunie.

Beneficiară a statutului de principală favorită, Simona ar fi trebuit să joace în turul al doilea de la New Haven fie cu Ana Bogdan, fie cu Camila Giorgi din Italia.

