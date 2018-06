Simona Halep şi antrenorul său, mesaje emoţionante la o zi după performanţa uriaşă de la Roland Garros: "Am început să plâng" | FOTO

Simona Halep: "Nu pot descrie în cuvinte cât de fericită am fost în ultimele 24 de ore. Am citit foarte de multe mesaje şi postări de pe reţele de socializare, încât am început să plâng şi nu vă pot mulţumit suficient de mult. În final am ajuns acolo unde ne-am propus. Vă transmit multă iubire"

Words can’t describe how happy the last 24 hours have been for me. I’ve read so many messages & social media posts that’ve brought tears to my eyes that I can’t thank you enough. Sorry for a few bumps along the way 🤷‍♀️🙄 but we finally got there!☺️💪 Lots of love, Simo ❤️ pic.twitter.com/Rzvs6fzN1Y