Simona Halep şi Sloane Stephens joacă astăzi FINALA de la Roland Garros. Ce au spus cele două jucătoare înaintea meciului

Finala feminină de la Roland Garros, dintre Simona Halep şi Sloane Stephens este programată la ora 16:00. Liderul mondial e din nou la un pas de primul titlu de Mare Şlem al carierei. La ultima întâlnire cu jurnaliştii, ambele jucătoare s-au declarat extrem de fericite pentru că au ajuns înfinală. Simona speră să aibă parte de o vreme bună şi finala să nu fie amânată de o eventuală ploaie, în timp ce Stephens a avut numai cuvinte de laudă la adresa liderului mondial.

Din tribune, Simona Halep va fi susţinută de Gică Hagi şi Gică Popescu, iar Nadia Comăneci va veni special la Paris ca să vadă finala programată pe arena Philippe-Chatrier

La Bucureşti, partida va putea fi urmărit în direct de fani, în Mega Mall, modernul centru aflat pe B-dul Pantelimon, lângă Naţional Arena.

"Cred că am aceeaşi plăcere, aceeaşi bucurie că am ajuns în această ipostază din nou. Este un moment special să pot juca din nou o finală la Roland Garros şi pot spune că e turneul meu favorit de Grand Slam, mă simt ca acasă aici, mă bucur că va fi o nouă provocare. E doar un alt meci, nu va fi special, nu contează rezultatul. Vreau să joc cel mai bun tenis, să lupt şi vom vedea cine va învinge. Eu nu simt presiunea. E doar o provocare mare pentru mine şi e o şansă mare să câştig turneul visurilor mele. Trebuie doar să joc cum am făcut-o ieri, am mai jucat împotriva ei. Vreau doar să zâmbesc mâine", a declarat Simona Halep.

Despre ce a îmbunătăţit, Simona a spus: "Am mai multă experienţă, sunt mai relaxată într-o astfel de situaţie. Dar nu se ştie niciodată, mereu e diferit, încerc să joc cel mai bun tenis. Mă simt bine în această poziţie şi sper ca mâine să fie diferit faţă de celelalte finale. Încerc doar să fiu concentrată pe meci şi nu pe ceea ce se întâmplă în arenă, dar mereu, când aplaudă sau mă încurajează, e drăguţ".

În privinţa adversarei sale din finală, Sloane Stephens, Simona a mărturisit: "A fost uimitor ce a făcut ea anul trecut. Fără să joace 9-11 luni a revenit şi a câştigat un Grand Slam, aşa că e uimitor. Ştiu că e o jucătoate uimitoare, e puternică şi mâine voi înfrunta o adversară care joacă la fel ca adversara din semifinală (n.r. – Garbien Muguruza). Ştiu ce trebuie să joc, dar acum e diferit. E uimitoare, mai ales prin ce a făcut la US Open...".

Referindu-se la cele trei finale majore pierdute de Halep, două la Roland Garros (în 2014, cu Şarapova, şi în 2017, cu Ostapenko) şi una la Austalian Open (contra lui Wozniacki, în acest an), Sloane a ţinut să sublinieze: "Niciun avantaj pentru Halep pentru că eu am un titlu, iar ea nu are nicunul".

Jurnaliştii prezenţi la conferinţa de presă au fost curioşi să afle ce va face Sloane dacă va câştiga al doilea trofeu de Mare Şlem după US Open 2017, dar s-au ales cu un răspuns diplomat: "Doar mă voi duce acolo şi voi juca finala. Se întâmplă atâtea înainte să te gândeşti la cum e să ridici trofeul. Nu trebuie să te gândeşti la cât va dura finala...Sunt atâtea lucruri care-ţi vin în minte, te gândeşti la orice se poate întâmpla, aş avea timp să joc de şase ori meciul în minte. Dar eu mă gândesc doar la ce am de făcut, să ascult sfaturile antrenorului meu şi să am mintea limpede", a mai declarat adversara Simonei.

