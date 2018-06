Sloane Stephens, după finala de la Roland Garros, unde a fost învinsă de Simona Halep: "Voi sunteţi cei mai mari hateri ai mei! Şi tu, şi tu, şi tu!"

Într-o conferinţă de presă în care nu a părut foarte afectată de înfrângerea în finala de la Roland Garros în faţa liderului mondial, americanca Sloane Stephens şi-a îndreptat atenţia spre jurnaliştii prezenţi în sală, cărora a avut câteva lucruri să le reproşeze, scrie prosport.ro.

Imediat după finalul meciului, discursul lui Sloane a căpătat unele nuanţe ceva mai agresive.

Dacă la adresa Simonei a avut doar cuvinte frumoase, cea mai bine clasată jucătoare din SUA începând de luni a avut câte ceva de împărţit cu jurnaliştii care, de-a lungul timpului, au numit-o "jucătoare de teren propriu", acuzând-o că nu poate ajunge şi în afara Statelor Unite la nivelul uluitor pe care-l atinge când joacă acasă: "Cum aş descrie într-un cuvânt acest an pe care l-am avut până acum? Perseverenţă! Am insistat când a fost greu, am crezut în mine când nimeni nu o făcea. Pot să spun ceva, să rămână consemnat? Voi toţi scriaţi că am un record negativ oriunde în afară de Statele Unite. Aşa că m-am descurcat foarte bine la Roland Garros. Dacă vreţi să mai scrieţi şi despre asta, chiar vă rog, aş fi foarte fericită. Voi vreţi să spuneţi doar că sunt zero în alte ţări şi bla, bla, bla. Şi tu, şi tu, şi tu, mulţi dintre voi aţi făcut asta. Nu ştiu ce sunt acum, dar sunt mai bună decât eram. De-asta n-am mulţumit presei în discursul meu. Voi sunteţi cei mai mari hateri ai mei!", a declarat Stephens, la conferinţa de presă susţinută din postura de finalistă a ediţiei 2018 de la Roland Garros.

