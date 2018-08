Un arbitru asistent al unei partide din Europa League a fost lovit cu un obiect aruncat de fani

Fanii de pe stadionul din Graz au văzut pe viu imaginile cu arbitrul de margine în prim plan, acesta sângerând abundend, imediat după ce Sturm a primit golul de 2-0, în minutul 75. Medicii au intervenit, l-au bandajat pe suedez, iar meciul s-a reluat.

"Aceste lucruri umbresc reputaţia fotbalului şi mai ales a clubului nostru. Am încercat întotdeauna să vedem acest evenimente ca pe o sărbătoare. Fair-play-ul este o prioritate pentru noi. Regretăm şi ne cerem scuze că am dezamăgit o lume întreagă!”, se arată într-un comunicat emis de clubul austriac.

https://t.co/9P2cyGP8lJ

Swedish assistant referee Fredrik Klyver has been hit by a bottle thrown from the stands in Europa League's game Sturm Graz (AUT) - AEK Larnaca (CYP). Unacceptable decision to continue the game, according to our opinion. Read more... pic.twitter.com/bB5l4XEikU