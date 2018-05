Anne Hathaway vorbeşte despre "experienţe de natură sexuală foarte urâte" la Hollywood

Actriţa americană Anne Hathaway spune că a avut "experienţe de natură sexuală foarte urâte" la Hollywood, unele la debutul carierei, altele mai recente, potrivit contactmusic.com.

Starul în vârstă de 35 de ani a adăugat, însă, că aceste experienţe nu au fost la fel de "atroce" ca cele pe care le-au trăit alte femei la Hollywood.

"Am deja 20 de ani de carieră şi am trecut prin nişte experienţe foarte urâte. Au fost şi momente minunate - cu membri ai ambelor sexe. Deşi nu se compară cu poveştile atroce pe care alte femei le-au împărtăşit în ultimele luni, am avut experienţe negative pe platourile de filmare, unele de natură sexuală. Unele, la începutul carierei, altele mai recente - toate de neacceptat", a declarat actriţa într-un interviu pentru publicaţia Glamour.

Hathaway a spus că se foloseşte de experienţa sa de viaţă pentru a încerca să îi protejeze pe cei vulnerabili, referindu-se la mişcarea Time's Up, care luptă contra hărţuirii sexuale la locul de muncă.

Actriţa americană Anne Hathaway a fost apreciată de critici şi de public pentru rolul din "Rachel se mărită/ Rachel Getting Married", de Jonathan Demme, pentru care a fost nominalizată, în 2009, la Oscar. Actriţa a jucat, de asemenea, în "Diavolul se îmbracă de la Prada", "Brokeback Mountain", "Dragoste şi alte dependenţe/ Love and Other Drugs", dar şi în animaţia "Alice în Ţara Minunilor/ Alice in Wonderland", de Tim Burton, în care a jucat rolul Reginei Alba. În 2011 şi 2014, actriţa a asigurat vocea personajului Jewel din animaţia de mare succes "Rio" şi în continuarea peliculei, "Rio 2". Anne Hathaway a putut fi văzută pe marile ecrane şi în rolul Fantine din filmul "Mizerabilii/ Les Miserables", regizat de Tom Hooper, dar şi în pelicula "Interstellar: Călătorind prin univers/ Interstellar", de Christopher Nolan.

Cel mai recent film al său, "Ocean's 8", un spin off al francizei care a debutat cu "Ocean's 11", este programat pentru lansare pe 8 iunie.

