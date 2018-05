Un avion a aterizat de urgenţă în Arabia Saudită în urma defecţiuni la trenul de aterizare - VIDEO

Avionul, la bordul căruia se aflau 141 de pasageri şi 10 membri ai echipajului, decolase de la Medina şi se îndrepta spre Dacca, capitala Bangladeshului, potrivit site-ului postului Al Arabiya.

Pasagerii şi membrii echipajului au fost evacuaţi, nefiind înregistrate victime, în aeronava a suferit daune semnificative după ce avionul a aterizat cu trenul de aterizare doar parţial coborât.

VIDEO Saudi Arabian Airlines Flight #SV3818 (TC-OCH) Airbus A330-200 landed with its nose gear retracted at Jeddah-King Abdulaziz International Airport, Saudi Arabia after it failed to extend. (21-MAY-2018). pic.twitter.com/TJYlrFwjFf