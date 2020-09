Alegeri locale 2020. Reacţii dupa vot şi declaraţiile politicienilor după ce au votat

UPDATE ora 09.50 Klaus Iohannis a fost la vot

„Este foarte important să mergem la vot, să nu lăsăm pe alţii să decidă în locul nostru, astăzi îi alegem pe cei care conduc comunităţile în care trăim. Este foarte important să ne uităm bine la candidaţi şi să îi alegem pe cei care pot face ceva pentru comunitate, fiindcă până la urmă de ei depinde cum arată spitalul, cum arată şcoala, dacă drumurile sunt întreţinute, dacă parcurile sunt bine întreţinute, dacă traficul este dirijat aşa cum trebuie”, a declarat Klaus Iohannis după ce şi-a exercitat dreptul la vot.

UPDATE ora 09.10 Nicuşor Dan a votat

Nicuşor Dan a venit la urne împreună cu familia.. ”Aştept demult votul ăsta. Am votat cu mare sete.”

UPDATE ora 09:00 Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a votat

Liderul PSD, Marcelo Ciolacu, a spus la ieşirea de la urne că speră ca bucureltii să voteze cu continuitatea.

”Sunt convins că bucureştenii aleg continuitatea şi vor alege oamenii care le-au fost alături şi care au realizări şi care nu fac promisiuni. Cred că perioada umilinţei faţă de medici, profesori, copii, părinţi şi bunici astăzi să ia sfârşit în România”, a declarat Ciolacu la ieşirea de la urne.

UPDATE ora 08.35. Ludovic Orban a votat

Premierul Ludovic Orban şi-a exercitat dreprul la vot în comuna Dobroeşti, din judeţul Ilfov. Acesta a spus că în secţia de votare se respectă toate măsurile de siguranţă.

”Conceptul de campanie a fost unul foarte clar. Dezvoltarea comunităţilor locale prin investiţii, locuri de muncă şi dezvoltarea infrastructurii şi până la urmă, creşterea nivelului de civilizaţie. Pentru asta am votat. Am votat pentru oamenii care îmi garantează că pot îmbunătăţi viaţa în comunităţile locale şi au un proiect viabil,” a declarat Orban la ieşirea de la urne.

UPDATE ora 08:20. Călin Popescu Tăriceanu a votat

Candidatul ALDE la Primăria Capitalei, Călin Popescu Tăriceanu, a votat. El a sopus că a fost cu gândul la bucureştenii care nu au putut asista la o dezbatere politică.

”Romanii să nu mai fie nevoiţi să aleagă între 2 partide mari care îşi pasează pi=uterea între ele. Am votat cu gândul la bucureştenii frustraţi pentru că nu au putut asista la o dezbatere electorală între principalii candidaţi la alegerile pentru Primăria Bucureşti,” a spus Tăriceanu la ieşirea de la urne.

UPDATE ora 08:30 Eugen Tomac a votat

Liderul PMP, Eugen Tomac, a votat duminică dimineaţa, în Bucureşti, şi i-a îndemnat pe toţi românii să meargă la vot.

„Îi invit pe toţi cetăţenii români să vină la vot, este mult mai grav să lipsim de la acest exerciţiu democratic, şi este mult mai grav să ne temem de virusul care poate bântui democraţia decât de pandemie. Am votat astăzi pentru experienţă, pentru competenţă, pentru mai multă transparenţă. (...) Să dăm dovadă de implicare, să votăm din convingere”, a spus Eugen Tomac.

UPDATE ora 08:00. Ludovic Orban a ajuns la secţia de votare

Ludovic Orban a ajuns la sectia de vortare din Dobroeşti.

UPDATE ora 07:10. Gabriela Firea a votat

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a votat la ora 7.00, imediat după deschiderea urnelor.

”Am votat dis de dimineaţă şi mă bucur că am ajuns să fiu primul votant din aceasta secţie. Am votat cu gândul la toţi tinerii şi la toţi vârstnicii, ne dorim investiţii în infrastructura, combaterea poluării, investiţi foarte mari în scoli, cei mai importanţi sunt oamenii. De mâine la munca, ne câştigăm dreptul la muncă," a declarat Gabriela Firea la ieşirea de la urne.

Peste 70.000 de alegători au votat în primele 15 minute de la dechiderea urnelor.

