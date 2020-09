CAMPANIA ALEGE SMART Ce ai face daca ai fi primar

Cristian Chifoi are 33 de ani şi deţine şapte cafenele Take Five Coffee şi două locaţii Bubble Waffles, unde pregăteşte cele mai bune gofre. Anul viitor vrea să franchiseze proiectul indeit cu dulciuri, pentru că cererea de deschidere a unor noi locaţii a fost mare.

Ca să-şi dea seama cum trebuie să managerieze această afacere, a fost nevoit să piardă toţi banii investiţi la început. A început în 2016 cu o singură locaţie. Acum, afacerea numără nouă locaţii in Constanţa si în afara oraşului.

Când l-am întrebat care ar fi primul lucru pe care l-ar face dacă ar fi primarul Constanţei, Cristian a spus că ar avea cont pe TIK-TOK. Ca şi primar trebuie să fii transparent cu oamenii care te aleg. El îşi doreşte să trateze oraşul ca pe propriul business, dar la nivel macro. Promovarea pe reţelele de socializare este gratuită şi la îndemâna oricui, iar un primar antreprenor trebuie să ştie cum să folosească aceste unelte.

În plus, Ciprian s-a lovit de nenumarte ori de birocraţie, iar pentru a încuraja antreprenorii să-şi deschidă afaceri, vrea să creeze un sistem online care să ofere tot ce e nevoie pentru a deschide într-o firma de care ai nevoie. El şi-ar dori să reînvie partea de sud a staţiunii Mamaia cu ajutorul hotelierilor care să includă servicii all-inclusive, crede că doar asta s-ar potrivi acum în această zonă.