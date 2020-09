Mesajul neamţului Fritz, noul primar al Timişoarei, după ce a câştigat detaşat: Se încheie tranziţia comunistă

Domic Fritz a ieşit învingător în cursa pentru primărie la Timişoara, unde fostul primar Nicolae Robu a ocupat locul doi.

,„Această victorie, care a fost clară, peste 53% au votat cu mine, şi alianţa USR-PLUS a luat peste 40% pentru consiliul local. Este o victorie unică, care încheie definitiv tranziţia post comunistă în Timişoara şi poate şi în România. Nu am avut de-a face cu comunismul şi post-comunismul, am venit prima oară în 2003, atunci nu vorbeam română. Este o poveste care a început după ce am terminat liceul în Germania, am crescut într-o familie germană fără nicio legătura cu România. Am lucrat un an într-o casă de copii, înainte să merg la facultate am vrut să dedic un an din viaţa mea celor defavorizaţi. Am tot revenit în România, am fondat o asociaţie, am construit multe proiecte culturale, m-am implicat şi la proteste în 2017. Pentru că am lucrat 10 ani în administraţia publică, am vrut să pun umărul la această schimbare în bine. La revoluţia bunei guvernări, vrem să deschidem şi să digitalizam administraţia, care să fie mai aproape de oameni”, a spus Dominic Fritz, la Digi24.

Dominc Fritz are 38 de ani şi a fost şeful de cabinet al fostului preşedinte al Germaniei Horst Kohler.