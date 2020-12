Alegeri parlamentare. Alexandru Rafila (PSD): În România nu mai e loc de festivism şi demagogie

Rafila crede că PSD va avea un scor şi mai mare decât cel anunţat la închiderea urnelor, de 30,5% şi atrage atenţia că nu mai e loc de festivism şi demagogie în România.

„Partidul Social Democrat a câştigat aceste alegeri. Rezultatul din sondaje cu siguranţă va fi confirmat la numărătoarea voturilor şi opinia mea este că această diferenţă se va consolida. Este un lucru extrem de important că am reuşit să convingem majoritatea cetăţenilor din România că Partidul Social Democrat are soluţii, că Partidul Social Democrat doreşte să facă o altă politică în România, politica responsabilităţii, a profesionalismului şi care nu are loc de festivism şi demagogie”, a spus Alexandru Rafila.

Social-democratul a declarat că este nevoie ca România să aibă un guvern stabil care să pună capăt crizei sanitare şi economice.

„Ceea ce vrem imediat după încheierea numărătorii voturilor este că această ţară să aibă un guvern stabil care se poate să ofere soluţii situaţiei de criză majoră din domeniul sanitar, iar aceste soluţii pentru domeniul sanitar să oferă premisa pentru redresarea economică şi pentru funcţionarea societăţii româneşti”, a mai spus Rafila.