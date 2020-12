Condiţia USR PLUS pentru formarea Guvernului: Nu o să ne spuneţi pune-mi omul cutare la instituţia X

Cătălin Drulă afirmă, la RFI, că USR PLUS este pregătit să intre în viitorul Guvern, după recentele alegeri parlamentare: „Noi am vrea să ne concentrăm mai mult spre viitor decât spre trecut. Cred că important acum este să avem un nou Guvern, pe baza rezultatului alegerilor, un Guvern reformist şi aici USR PLUS este pregătit să intre în acest Guvern, avem acel program de guvernare, cu care intrăm în aceste negocieri”.

El reaminteşte că Dacian Cioloş este propunerea de premier a formaţiunii sale.

„Pe de altă parte, suntem realişti şi înţelegem că într-o coaliţie în care nu suntem noi partidul cel mai mare, proporţia este undeva, din estimările noastre, 134 de mandate PNL, 80 USR, e mai probabil ca premierul să vină de la partidul mai mare”, admite Drulă.

Potrivit parlamentarului USR, viitorul premier trebuie să fie „reformist şi loial”.

„Ne trebuie un premier care să aibă în primul rând un mandat reformist. Statul român trebuie să înceteze să fie un rezervor de sinecuri. Deci un om care să treacă peste faptul că trebuie să dea de mâncare la o grămadă de guri din partid. Şi aici un simplu exemplu, academiile acelea false, una dintre ele este Academia Oamenilor de Ştiinţă de România, e o falsă academie, e doar un titlu acolo, nişte oameni primesc o rentă lunară, ne costă zece milioane pe an. A fost reintrodusă finanţarea tăiată de USR, prin votul PNL şi PSD, la jumătatea acestui an. Ăsta este de exemplu un lucru cu care mergem la negocieri, tăiem finanţarea de aici. Deci un om cu o mentalitate reformistă, să fie loial faţă de parteneri, adică să nu aibă o preocupare toată ziua cum să iasă PNL sau partidul propriu mai bine decât partenerii, pentru că asta duce la instabilitate””, opinează Cătălin Drulă.

Liderul deputaţilor USR explică la RFI ce anume nu ar accepta formaţiunea sa de la viitorii parteneri de guvernare: „Alegătorii ne dau un mandat să asigurăm o guvernare, dar în acelaşi timp ne dau un mandat ca lucrurile să se schimbe în România, să se modernizeze, să se reformeze şi câteodată cele două lucruri sunt în conflict, dar nu putem abdica de la valorile şi principiile pentru care mergem acolo. Chiar ca detaliu, aşa, nu ştiu, presupunând că aş avea la un moment dat un portofoliu ministerial, discutam cu un lider liberal şi spuneam: la noi nu o să meargă să ne sunaţi şi să ne spuneţi pune-mi omul cutare la instituţia X. Acum, acel lider, de faţadă sau nu, mi-a răspuns: foarte bine, aşa să faceţi. Dacă asta este înţeles şi acceptat şi eu sper să fie (...), noi suntem un partener loial. Dacă vom vedea lucruri care sunt în neregulă şi statul e furat, nu putem, după ce am mers în campanie cu ”O Românie fără hoţie”, să tăcem din gură. Nu suntem un partener disloial, ăsta este un lucru pe care îl garantez, dar suntem un partener care merge în numele unor valori acolo”.

Cătălin Drulă declară pe de altă parte că formaţiunea radicală AUR nu este un interlocutor politic pentru USR PLUS: „Nu, absolut! (...) Discursul acesta naţionalist şi de extremă e împotriva valorilor pe care noi le reprezentăm, valorile liberale clasice europene”.

Întrebat dacă l-ar deranja ca PNL să încerce o apropiere de AUR, deputatul USR PLUS a răspuns: „Da, absolut!”.