Vot la alegeri parlamentare 2020 Timişoara. Lista de candidaţi la Senat şi Camera Deputaţilor

Duminică, 6 decembrie, românii îşi vor alege senatorii şi deputaţii pentru următorii patru ani. Conform legii alegerilor parlamentare, numărul de mandate din fiecare judeţ este decis în funcţie de populaţie. Astfel, un deputat reprezintă 73.000 de locuitori, iar un senator 168.000 de locuitori.

Pentru a putea vota, alegătorii sunt nevoiţi să meargă la secţia de votare la care sunt arondaţi, conform adresei de domiciliu. Dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde esti arondat. Însă, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota pe listele suplimentare, la orice secţie de votare.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi disponibile duminică, 6 decembrie, după închiderea urnelor, la ora 21:00, când vor fi făcute publice şi rezultatele exit-poll-urilor. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare vor fi anunţate în cursul săptămânii viitoare.

Dacă vrei să afli cine candideză în judeţul Timiş la alegerile parlamentare de pe 6 decembrie 2020, iată lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor.

Lista candidaţilor din judeţul Timiş la Senat

Lista PMP Timişoara pentru Senat

Partidul Mişcarea Populară Dugulescu Ligia-Iunia

Partidul Mişcarea Populară Popa Ovidiu-Nicolae

Partidul Mişcarea Populară Negrilă Andrei-Radu

Partidul Mişcarea Populară Galben Silvia-Elisabeta

Partidul Mişcarea Populară Cioablă George-Mihăiţă

Partidul Mişcarea Populară Petroesc Ligia-Manuela

Lista PNL Timişoara pentru Senat

Partidul Naţional Liberal Gorghiu Alina-Ştefania

Partidul Naţional Liberal Gaiţa Ionuţ-Sorinel

Partidul Naţional Liberal Bojin Mihăiţă

Partidul Naţional Liberal Ciurlea Sorina-Alexandra

Partidul Naţional Liberal Sarmeş Dan-Ion

Partidul Naţional Liberal Schedan Doina

Lista USR PLUS Timişoara pentru Senat

Alianţa USR PLUS Uniunea Salvaţi România Trifan Raoul-Adrian

Alianţa USR PLUS Uniunea Salvaţi România Reşitnec Dan

Alianţa USR PLUS Partidul Libertate, Unitate Şi Solidaritate Amza Diana

Alianţa USR PLUS Partidul Libertate, Unitate Şi Solidaritate Vancia Mircea

Alianţa USR PLUS Uniunea Salvaţi România Marcu Claudiu-Adrian

Alianţa USR PLUS Uniunea Salvaţi România Lăzărescu Caius-Ioan

Lista Pro România Timişoara pentru Senat

Partidul Pro România Birău Nicolae

Partidul Pro România Iliescu Roxana-Teodora

Partidul Pro România Homorodean Doru-Nicolae

Partidul Pro România Vîşcu Florin-Alin

Partidul Pro România Iuhasz Ramona-Liliana

Partidul Pro România Popescu Adrian

Lista PSD Timişoara pentru Senat

Partidul Social Democrat Dogariu Eugen

Partidul Social Democrat Răducanu Sebastian

Partidul Social Democrat Covaci Dorel

Partidul Social Democrat Bejan Simona-Ecaterina

Partidul Social Democrat Jurescu Puiu

Partidul Social Democrat Ioviţă Mitică

Lista UDMR Timişoara pentru Senat

Uniunea Democrată Maghiară Din România Farkas Imre

Uniunea Democrată Maghiară Din România Halász Francisc

Uniunea Democrată Maghiară Din România Andrasy Noemi

Uniunea Democrată Maghiară Din România Szabo Francisc

Uniunea Democrată Maghiară Din România Păştean Erika

Uniunea Democrată Maghiară Din România Kadar Gheorghe

Lista România Mare Timişoara pentru Senat

Partidul România Mare Mayer Marian

Partidul România Mare Ionel Liliana

Partidul România Mare Zanocea Andreea-Beatrice

Partidul România Mare Stoica Ionel

Partidul România Mare Chelariu Marius-Mirel

Partidul România Mare Bizău Carmen-Melania

Alianţa Renaşterea Naţională Ştefănescu Marinela

Partidul Noua Românie Badea Petre-Cristian

Lista Alianţei pentru Unirea Românilor Timişoara pentru Senat

Alianţa Pentru Unirea Românilor Olteanu Dorina

Alianţa Pentru Unirea Românilor Dumitrean Nicolae-Solomon

Alianţa Pentru Unirea Românilor Ianosev Srebranca

Alianţa Pentru Unirea Românilor Ianoşev Dragoslav

Alianţa Pentru Unirea Românilor Szanda-Volk Stefan

Alianţa Pentru Unirea Românilor Matica Marius-Florin

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Olajos Loredana-Florineta

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Teca Ion

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Ocolişan Oltiţa-Rodica

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Bottner Mihaela

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Iancu Gabriela-Viorica

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Cornea Lavinia

Partidul Verde Romoşan Ioan

Partidul Verde Petruţ Adrian

Lista Partidului Ecologist Român Timişoara pentru Senat

Partidul Ecologist Român Romanov Adriana

Partidul Ecologist Român Sîrbu Mihaela

Partidul Ecologist Român Cornu Georgică

Partidul Ecologist Român Siminiuc Tatiana

Partidul Ecologist Român Bronţ Marcela-Fabiola

Partidul Ecologist Român Obradov Jelimir-Victor

Lista Candidaţilor din judeţul Timiş la Camera Deputaţilor

Lista PMP Timişoara

Partidul Mişcarea Populară Neamţu George-Mihail

Partidul Mişcarea Populară Cionca Cosmin-Samuel

Partidul Mişcarea Populară Bejan Cristinel

Partidul Mişcarea Populară Lelescu Tiberiu-Procopie

Partidul Mişcarea Populară Costea Gheorghe-Marian

Partidul Mişcarea Populară Silaşi Alex-Pompiliu

Partidul Mişcarea Populară Popescu Raluca-Ioana

Partidul Mişcarea Populară Rusu Teodor

Partidul Mişcarea Populară Feraru Florian

Partidul Mişcarea Populară Braşoveanu Ionuţ

Partidul Mişcarea Populară Dugulescu Jaqueline Faythe

Partidul Mişcarea Populară Ştef Florin-Sorin

Partidul Mişcarea Populară Curea Raluca

Lista PNL Timişoara

Partidul Naţional Liberal Pirtea Marilen-Gabriel

Partidul Naţional Liberal Ardelean Ben-Oni

Partidul Naţional Liberal Şandru Cosmin

Partidul Naţional Liberal Chira Claudiu-Martin

Partidul Naţional Liberal Bogdan Ciprian

Partidul Naţional Liberal Supuran Sorin

Partidul Naţional Liberal Samoilă Elena

Partidul Naţional Liberal Lupulescu Samuel

Partidul Naţional Liberal Balaş Nelu

Partidul Naţional Liberal Cocean Liviu-Marius

Partidul Naţional Liberal Mariş Daniela-Mirela

Partidul Naţional Liberal Grigorie Toni-Alexandru

Partidul Naţional Liberal Colhon Adrian

Lista USR PLUS Timişoara

Alianţa USR PLUS Uniunea Salvaţi România Drulă Cătălin

Alianţa USR PLUS Partidul Libertate, Unitate Şi Solidaritate Toda Daniel-Liviu

Alianţa USR PLUS Uniunea Salvaţi România Fălcoi Nicu

Alianţa USR PLUS Partidul Libertate, Unitate Şi Solidaritate Târlea Kinga

Alianţa USR PLUS Uniunea Salvaţi România Nemeth Zoltan

Alianţa USR PLUS Partidul Libertate, Unitate Şi Solidaritate Chirilă Oana-Ştefania

Alianţa USR PLUS Uniunea Salvaţi România Jahn Cătălina-Nicoleta

Alianţa USR PLUS Uniunea Salvaţi România Pupşa Alexandru-Dan

Alianţa USR PLUS Partidul Libertate, Unitate Şi Solidaritate Constantinescu Zînel-Cristian

Alianţa USR PLUS Uniunea Salvaţi România Stănilă Cosmin-Vasile

Alianţa USR PLUS Uniunea Salvaţi România Vătau Anamaria-Alexandra

Alianţa USR PLUS Uniunea Salvaţi România Răescu Bogdan

Alianţa USR PLUS Uniunea Salvaţi România Marin Ion

Lista Pro România Timişoara

Partidul Pro România Pau Radu-Adrian

Partidul Pro România Coandă Ion-Marian

Partidul Pro România Korman Valentin

Partidul Pro România Farca Manuel

Partidul Pro România Dolecek Cristian

Partidul Pro România Moruş Vasile

Partidul Pro România Berta Daniel-Andrei

Partidul Pro România Mînecan Gabi-Cosmin

Partidul Pro România Fănuţ Vasile-Dorin

Partidul Pro România Ofiţer Sandra

Partidul Pro România Bobic Narcis-Sabin

Partidul Pro România Ţubrea Florin-Marius

Partidul Pro România Pop Ovidiu-Andrei

Lista PSD Timişoara

Partidul Social Democrat Grindeanu Sorin Mihai

Partidul Social Democrat Simonis Alfred-Robert

Partidul Social Democrat Cionca Adrian-Ioan

Partidul Social Democrat Ritivoiu Mihai

Partidul Social Democrat Ţundrea Luminiţa

Partidul Social Democrat Iovescu Alexandru-Adrian

Partidul Social Democrat Ieremia Ion-Ardeal

Partidul Social Democrat Lăpădatu Alin-Adrian

Partidul Social Democrat Barta Răzvan-Alexandru

Partidul Social Democrat Ţucu Abel-Petru

Partidul Social Democrat Coconeţu Cosmin-Ion

Partidul Social Democrat Enuica Cristina Maria

Partidul Social Democrat Mărinică Geanny-Marian

Lista UDMR Timişoara

Uniunea Democrată Maghiară Din România Molnar Andrei

Uniunea Democrată Maghiară Din România Sipos Elena

Uniunea Democrată Maghiară Din România Kabai József

Uniunea Democrată Maghiară Din România Ihasz Ioan

Uniunea Democrată Maghiară Din România Patik Izabella

Uniunea Democrată Maghiară Din România Csáki Karol- Ion- Lucian

Uniunea Democrată Maghiară Din România Demeter Zsolt

Uniunea Democrată Maghiară Din România Nagy Renate

Uniunea Democrată Maghiară Din România Olah Attila-Carol

Uniunea Democrată Maghiară Din România Katona Gheorghe-Iosif

Uniunea Democrată Maghiară Din România Horváth Katalin

Uniunea Democrată Maghiară Din România Albert Ladislau-Zoltan

Uniunea Democrată Maghiară Din România Marossy Zoltan-Gheorghe

Lista România Mare Timişoara

Partidul România Mare Moroianu Dumitru

Partidul România Mare Cozma Ion-Alin

Partidul România Mare Vlădoi Marius-Călin

Partidul România Mare Şovar Ioan

Partidul România Mare Curcudel Nicolae

Partidul România Mare Bizău Robin-Sorin

Partidul România Mare Călin Dalia-Maria

Partidul România Mare Curcudel Sonia-Luciana

Partidul România Mare Palade Cornelia

Partidul România Mare Vlascici Niculae

Partidul România Mare Truia Ion-Bilian

Partidul România Mare Vasinca Adrian

Partidul România Mare Nemeş Saveta

Alianţa Renaşterea Naţională Banciu Daniel

Partidul Noua Românie Bodnărescu Florin

Lista Alianţa Pentru Unirea Românilor Timişoara

Alianţa Pentru Unirea Românilor Stoica Ciprian-Titi

Alianţa Pentru Unirea Românilor Cojocaru Grigore

Alianţa Pentru Unirea Românilor Olăraşu Bianca-Victoria

Alianţa Pentru Unirea Românilor Sîrbescu Alexandru

Alianţa Pentru Unirea Românilor Morariu Daniel

Alianţa Pentru Unirea Românilor Savilla Silviu-Adrian

Alianţa Pentru Unirea Românilor Bobaru Costel

Alianţa Pentru Unirea Românilor Maliţa Firoana

Alianţa Pentru Unirea Românilor Hălălai Cristian-Sabin

Alianţa Pentru Unirea Românilor Olaraşu Laurenţiu

Alianţa Pentru Unirea Românilor Lungu Ionuţ

Alianţa Pentru Unirea Românilor Curcă Dumitru-Marian

Alianţa Pentru Unirea Românilor Iscru Grigorie

Lista Partidul Puterii Umaniste Timişoara

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Urda Ioan

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Deneş Nicoleta

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Vertopan Zoran

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Bumba Daniel-Bujorică

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Cîrceag Sorin

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Caia Sabin

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Suba Călin-Alin

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Bălin Gelu

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Bonchiş Florin

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Chifan Gheorghe-Florin

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Nedelea Dumitru

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Dunca Răzvan-Ioan

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Ciuteanu Raul-Constantin

Partidul Verde Todea Petru-Adrian

Partidul Verde Vrazsa Maria-Simona

Lista Partidul Ecologist Român Timişoara

Partidul Ecologist Român Andrei Georgeo-Marcel

Partidul Ecologist Român Cioată Bogdan Trifon

Partidul Ecologist Român Florea Gabriel-Diamandescu

Partidul Ecologist Român Cireap Diana-Maria

Partidul Ecologist Român Goagă Marian

Partidul Ecologist Român Marincu Simona-Tabita

Partidul Ecologist Român Sîrbu Valentin-Marius

Partidul Ecologist Român Marcu-Niţă Cristian

Partidul Ecologist Român Cărare Ionuţ-Cătălin

Candidat Independent Roşu Gică