Ford concepe în secret noul GT Heritage Edition. Cum arată super-car-ul american

Ford a conceput în mare secret noul GT Heritage Edition, inspirat de modelul care câştiga cursa de 24 de ore de la Daytona, în 1966. Inginerii au lucrat într-un subsol bine protejat şi au semnat contracte de confidenţialitate.

De asltfel, anul viitor, când va fi lansată maşina, se vor aniversa 55 de ani de la victoria de la Daytona.

Super-car-ul arată extraordinar şi are sub capotă un motor foarte nervos, de 660 de cai putere. Are ambreiaj dublu şi padele cu care poţi schimba între cele 7 trepte de viteză, însă cei mai comozi pot opta pentru transmisia automată. Pe capotă are inscripţionat numărul maşinii câştigătoare la Daytona.

Doar 250 de maşini vor fi produse anual şi, deja, primii trei ani sunt vânduţi. Preţul? O nimica toată, 450.000 de dolari.