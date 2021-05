Renault deschide comenzile în România pentru noul Arkana

Potrivit producătorului, tehnologia E-TECH Hybrid poate acoperi până la 80% din timpul de conducere în oraş exclusiv cu energie electrică, reducând emisiile de CO2 şi consumul de combustibil cu până la 40% faţă de un motor termic.

Maşina aduce o nouă completare gamei, fiind un SUV sportiv. Echipată cu roţi mari cu un diametru de 690 mm, maşina măsoară 4.568 mm în lungime, 1.571 mm în înălţime şi are un ampatament de 2.720 mm.

Noul model este disponibil în şapte culori ale caroseriei şi are trei tipuri de jante de 17” şi 18”.

Noul Arkana poate fi echipat şi cu un motor aspirat TCe cu o capacitate cilindrică de 1,3 litri, în patru cilindri, cu injecţie directă, disponibil pe toate nivelurile de echipare, un motor eficient din punct de vedere al consumului de combustibil şi robust. Combinat cu o transmisie automată cu dublu ambreiaj EDC, acesta este disponibil în versiunea de 140 CP.

Maşina are, de asemenea, o caracteristică unică, sub capotă, un motor TCe micro-hibrid cu o capacitate cilindrică de 1,3 litri, cu un sistem suplimentar de alternator-starter asociat cu o baterie Litiu-Ion de 12V aflată sub scaunul pasagerului.

Maşina poate fi achiziţionată în oricare dintre cele trei versiuni de echipare: ZEN, INTENS şi R.S. Line, atât online cât şi prin reţeaua de dealeri ai producătorului.