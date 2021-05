Tesla îşi măreşte producţia pentru Modelul 3. Ce preţuri au bolizii lui Elon Musk

Modelul 3 al celor de la Tesla se vinde bine. Tocmai de aceea, compania s-a decis să îşi mărească hangarul de producţie. Decizia a fost luată în urma rezultatelor înregistrate de companie în primul trimestru din 2021.

În prezent, cele două hangare unde se fabrică modelul 3 al celor de la Tesla are o capacitate de producţie de 500 de mii de modele pe an. Astfel cu noua extindere, în 2022 compania va livra circa 750 de mii de unităţi pe an.

Modelul de bază Tesla Model 3 Standard Range Plus are o autonomie de 409 kilometri, o viteză maximă de 225 km/oră şi poate realiza sprintul de la 0 la 100 km/oră în 5,6 secunde. Preţul este de 39.500 de euro.



Cei care vor o autonomie mai mare pot achiziţiona varianta Model 3 Long Range, cu o autonomie de 560 km, care costă 48.200 de euro, iar varianta de top Performance costă 52.900 de euro şi oferă 530 km autonomie, însă atinge 100 km/oră în 3,4 secunde.



Tesla Model S costă cel puţin 72.600 de euro şi oferă o autonomie de cel puţin 610 kilometri, în timp ce Model X începe de la 77.700 de euro şi oferă o autonomie minimă de 505 km.