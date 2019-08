MEDIAFAX FOTO | Imaginile care au marcat săptămâna 23-30 august 2019

MediafaxFoto a realizat o selecţie a imaginilor care surprind evenimentele interne şi internaţionale ce au marcat ultima săptămână.

1. Liderul PSD Viorica Dancila sustine un discurs in timpul Congresului Extraordinar al Partidului Social Democrat (PSD), in cadrul caruia va fi desemnat candidatul pentru alegerile prezidentiale, la Palatul Parlamentului, sambata, 24 august 2019. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

2. Tineri se scalda in apa unui lac din Bucuresti, marti, 28 august 2019. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o prognoza speciala pentru Capitala, meteorologii avertizand ca bucurestenii vor avea parte de canicula pana joi inclusiv, cu temperaturi maxime de 34 - 35 de grade. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

3. Viorel Moldovan, antrenorul echipei Chindia Targoviste, urmareste meciul de fotbal contra echipei CSM Politehnica Iasi din etapa a VII-a a Ligii 1, desfasurat pe stadionul Emil Alexandrescu din Iasi, vineri, 23 august 2019. DRAGOS PASCANEANU / MEDIAFAX FOTO

4. Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, îl primeşte pe premierul Marii Britanii, Boris Johnson, la Palatul Elysee, în Paris, 22 august 2019. Mustafa Yalcin / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

5. Mai multe firme chinezesti de inchirieri de biciclete in regim "bike sharing", au declarat falimentul, milioane de biciclete ajungand astfel in imense "cimitire" aflate in apropierea marilor orase. SIPA Asia via ZUMA Wire

6. Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, sustine o declaratie de presa, luni, 26 august, in Bucuresti. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

7. Preşedintele american Donald Trump şi cancelarul german Angela Merkel participă la summit-ul G7 în Biarritz, Franţa, duminică, 25 august 2019. Patrick Aventurier/ ABACAPRESS.COM

8. Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu strange mana unui participant la finalul semnarii unui memorandum de colaborare intre Ministerul Afacerilor Externe (MAE) si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, in timpul Reuniunii Anuale a Diplomatiei Romane (RADR), in Bucuresti, luni 26 august 2019, la Bucuresti. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

9. Un grup de pompieri se îndreaptă spre incendiul din estul Boliviei. Peste 750.000 de hectare de pădure au ars în ultimele zile, potrivit autorităţilor. Brazilia şi Bolivia se află sub „risc extrem” al incendiilor de vegetaţie. MARCELO PEREZ DEL CARPIO / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM, 24 august 2019

10. Fostul europarlamentar, Mircea Diaconu, discuta cu presa dupa ce si-a anuntat intentia de a candida la alegerile prezidentiale, in fata Ateneului Roman din Bucuresti, duminica, 25 august 2019. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

11. Persoane fotografiaza cu telefoanele mobile un show pirotehnic la finalul mitingului aviatic "Bucharest International Air Show" (B.I.A.S), desfasurat pe aeroportul Baneasa din Bucuresti, sambata, 24 august 2019. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

12. Nikita Dragun soseşte cu invitaţii ei la premiile MTV Video Music Awards 2019, evenimentul fiind susţinut la Prudential Center în New Jersey, SUA, 26 august 2019. Efren Landaos/SOPA Images via ZUMA Wire

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.