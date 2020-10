Actorul Tom Hanks a oferit primul interviu post coronavirus. „Nu am nici un respect pentru cei care nu poartă mască”

Actorul Tom Hanks a dezvăluit că este dezamăgit de măsurile adoptate de autorităţile din Statele Unite pe fondul combaterii epidemiei de coronavirus.

„Totuşi, ideea de a face ce trebuie este atât de simplă - purtaţi o mască, respectaţi distanţa socială şi spălaţi-vă mâinile”, a spus Hanks în timpul unei apariţii televizate. Este primul său interviu accordat de când a contractat noul coronavirus.

Filmul „Greyhound”, care urmează să fie lansat în curând, l-a inspirat pe actor să facă apel la solidaritate în rândul americanilor pe fondul pandemiei.

„Cred că o majoritate americanilor înţeleg gravitatea situaţiei. Nu există nicio lege împotriva ignoranţei, nu este ilegal să existe opinii greşite. Nu ştiu cât de mult a fost pus în discuţie bunul simţ în acest sens”, a declarat Hanks. De asemenea, actorul a conchis că nu are „nici un respect” pentru cei care refuză să poarte mască.

.@tomhanks says he has "no respect" for those who choose to not wear a mask: "It is literally the least you can do." pic.twitter.com/uwgdzEFrWy