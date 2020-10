O anchetă realizată de jurnaliştii britanici de la ziarul The Times a descoperit că cercetătorii chinezi au avut primul contact cu noul coronavirus în urmă cu 7 ani, în 2013. Un an mai devreme, şase muncitori care curăţau fecale de liliac de pe pereţii unei mine de cupru de lângă Tongguan, provincia Yunnan, au contractat o boală respiratorie misterioasă care manifesta aceleaşi simptome precum COVID-19: febră, tuse, dureri ale membrelor şi dificultăţi la respiraţie.



Muncitorii bolnavi au ajuns la terapie intensivă, iar doi dintre ei, în vârstă de 63 şi 42 de ani, au murit imediat. Medicii i-au testat pentru febra dengue, encefalită japoneză, gripă, Sars, iar toate rezultatele au fost negative.



Mostre de sânge au fost trimise în laboratorul de virusologie de la Wuhan, iar acesta a confirmat că bărbaţii erau pozitivi pentru anticorpi la un coronavirus asemănător Sars, sugerând o nouă tulpină în acea mină. Un alt treilea miner, 45 de ani, a murit.



Cercetătorii de la Wuhan au călătorit peste 1600 km până la mina de cupru ca să găsească virusul. Ei au preluat mostre de la 276 de lilieci şi le-au transferat în laboratorul de la Wuhan în condiţii speciale, în soluţii la -80 de grade. Mostre au fost trimise constant în următorul an cu scopul de a descoperi originea Sars, virusul care a infectat 8000 de chinezi în 2003.



În 2016, oamenii de ştiinţă au ajuns la concluzia că jumătate din liliecii de la care au fost preluate mostre erau purtători de coronaviruşi, inclusiv noua tulpină din familia Sars. A fost numit RaBtCoV/4991, iar rezultatele studiului a fost publicat într-o lucrare ştiinţifică fără a menţiona de boala fatală care i-a ucis pe mineri.



Pe 6 ianuarie 2020, acelaşi institut de la Wuhan descoperă că genomul acelui virus se potriveste în proporţie de 96,2% cu COVID-19, însă nu a făcut publică această descoperire.



Jurnaliştii de la Times au încercat să afle ce s-a întâmplat între 2013 şi finalul anului 2019, când în oraşul Wuhan au început să apară zeci şi sute de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. De ce au fost ascunse cazurile minerilor? De ce laboratorul din Wuhan nu a comunicat potrivirea dintre virusul care a ucis cei trei mineri în 2012 şi cel care face ravagii în toată lumea în acest moment?

Până acum nu au obţinut niciun răspuns din partea chinezilor, ci doar mai multe suspiciuni legate de acţiunile chinezilor şi modul lor de comunicare.