Aproximativ 20 de milioane de persoane au primit prima doză de vaccin în Marea Britanie. Numărul cazurilor noi de coronavirus este în scădere

Marea Britanie anunţă o victorie importantă în lupta cu coronavirusul. Aproximativ 20 de milioane de persoane au fost vaccinate până acum cu prima doză de vaccin. Primul ministru Boris Johnson a anunţat că aceasta este o mare realizare naţioanală şi a lăudat tot personalul implicat în campania de vaccinare.

Şi ministrul Sănătăţii a ţinut să le transmită britanicilor un mesaj de mulţumire pe Twitter.

I’m delighted more than 20 million people across the UK have now been vaccinated.



A magnificent achievement for the country.



The vaccine is our route out. When you get the call, get the jab! pic.twitter.com/HCwxpqn7RN