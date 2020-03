Autorităţile din Bacău verifică un medic care ar face teste de coronavirus pentru 50 de lei

Un medic de familie din judeţul Bacău şi-a cumpărat un termoscaner pentru a-i testa pe pacienţii din comuna Huruieşti. Pentru o consultaţie şi o spirometrie pulmonară fiecare pacient scoate din buzunar 50 de lei. DSP îl verifică.

Conducerea DSP Bacău a luat la cunoştinţă de această situaţie, iar joi face un control la cabinetul medical al doctorului.

Alin Năstasă, directorul DSP Bacău, a declarat pentru MEDIAFAX că testele de coronavirus se fac doar în spitalele acreditate şi dacă se confirmă că medicul ia bani pentru teste de coronavirus, va dispune cele mai drastice măsuri.

Potrivit medicului, oamenii înţeleg greşit ideea că termoscanerul depistează coronavirusul, iar el îl foloseşte doar pentru a depista dacă există risc de o formă gripală.

„Este un aparat aprobat de Ministerul Sănătăţii care măsoară temperatura. Dacă pacientul are temperatură crescută, este un risc de o formă gripală. În comună avem vreo patru cazuri de izolare la domiciliu şi atunci am achiziţionat acest dispozitiv. Conform Casei de Sănătate, medicul are voie să-şi ia termoscaner şi are voie să-şi pună un tarif”, a declarat medicul Răzvan Mihai Oancea, pentru MEDIAFAX.

Acesta a spus că prin aceste consultări el face prevenţie şi nu e vorba să identifice coronavirusul.

„Cine vrea şi are vreo teamă că e suspect de coronavirus, măsoară temperatura, face o spirometrie pulmonară şi în caz de depistăm ceva, anunţăm DSP pentru a lua măsuri”, a transmis Oancea.

Medicul şi-a afişat pe uşa cabinetului şi planul tarifar. Pentru o termoscanare şi pentru o spirometrie, pacienţii vor trebui să scoată din buzunar 50 de lei.

„Această chestie ar trebui încurajată. Tariful este de bun-simţ, pentru a-mi amortiza investiţia. Nu vrea nimeni să se îmbogăţească. Legal am voie să fac asta, orice aparat medical şi consult în afara contractului cadru, este cu tarif. Eu o consider o măsură bună pentru pacienţi pentru că mai linişteşte lumea şi mai evită panica”, a mai declarat medicul.

