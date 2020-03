Bilanţul morţilor cauzate de noul coronavirus la nivel mondial a depăşit un prag important. Lista celor mai afectate ţări

Cele mai multe cazuri şi decese cauzate de virusul 2019-nCoV sunt înregistrate în continuare în China continentală, deşi situaţia pare să se stabilizeze. Luni au fost depistate doar 19 cazuri noi, număr semnificativ mai mic în comparaţie cu luna trecută, când existau şi 2.000 de persoane infectate pe zi. În schimb, rata de răspândire a virusului devine tot mai gravă în alte părţi ale lumii, în ţări precum SUA, Italia şi Germania.

În China continentală, autorităţile au declarat 80.754 de cazuri şi 3.136 decese. În afara Chinei, situaţia se prezintă astfel: 32.255 cazuri de infectare cu noul coronavirus şi 882 decese.

Cele 882 de decese înregistrate în afara Chinei au avut loc în următoarele ţări:

Italia: 463 decese

Iran: 237 decese

Coreea de Sud: 54 decese

Franţa: 30 decese

Spania: 28 decese

Statele Unite: 26 decese

Japonia: 16 decese

Irak: 7 decese

Marea Britanie: 5 decese

Hong Kong: 3 decese

Australia: 3 decese

Germania: 2 decese

Filipine: 1 decese

Elveţia: 1 decese

Olanda: 1 deces

Argentina: 1 deces

Egipt: 1 deces

Taiwan: 1 deces

Thailanda: 1 deces

Canada: 1 deces

Bilanţul epidemiei de coronavirus în Statele Unite ale Americii

La acest moment, există 717 cazuri de infectare cu noul coronavirus confirmate în Statele Unite, potrivit CNN. Dintre acestea, 49 de cazuri sunt reprezentate de cetăţeni repatriaţi din străinătate - 3 din Wuhan, oraşul de origine al epidemiei, şi 46 de pe vasul de croazieră Diamond Princess, din Japonia. Alte 21 de cazuri au fost identificate în legătură cu o altă navă de croazieră, Grand Princess, care a ajuns luni în portul Oakland, din California.

Lista deceselor şi a cazurilor de COVID-19 confirmate până acum în Statele Unite:

Arizona: 6 cazuri

California: 105 cazuri, 2 decese

Colorado: 11 cazuri

Connecticut: 2 cazuri

Districtul Columbia: 1 caz

Florida: 14 cazuri, 2 decese

Georgia: 12 cazuri

Hawaii: 2 cazuri

Illinois: 11 cazuri

Indiana: 4 cazuri

Iowa: 8 cazuri

Kansas: 2 cazuri

Kentucky: 6 cazuri

Louisiana: 1 caz

Maryland: 6 cazuri

Massachusetts: 41 de cazuri

Minnesota: 2 cazuri

Missouri: 1 caz

Nebraska: 3 cazuri

Nevada: 4 cazuri

New Hampshire: 4 cazuri

New Jersey: 11 cazuri

New York: 142 de cazuri

Carolina de Nord: 7 cazuri

Ohio: 3 cazuri

Oklahoma: 1 caz

Oregon: 14 cazuri

Pennsylvania: 10 cazuri

Rhode Island: 3 cazuri

Carolina de Sud: 7 cazuri

Tennessee: 4 cazuri

Texas: 13 cazuri

Utah: 1 caz

Vermont: 1 caz

Virginia: 2 cazuri

Statul Washington: 180 de cazuri, 22 de decese

Wisconsin: 2 cazuri

