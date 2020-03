Bode, despre Metrorex: Căutăm să intensificăm măsurile, altele decât cele deja luate

„La metrou am prezentat, la ultima conferinţă de presă, exact ce măsuri am luat la metrou. În ultimele zile am avut mai multe discuţii şi domnul Arafat a avut discuţii cu reprezentanţii Metrorex. Căutăm să intensificăm măsurile acolo, altele decât cele deja luate. Operăm cu 63 de trenuri, maximul din ce avem. Avem şi trenuri în rezervă calde să înlocuim trenurile în caz de aşteptare. Timpii de aşteptare sunt reduşi la minim posibil, 3-4 minute”, a afirmat Lucian Bode, într-o conferinţă de presă susţinută duminică seară, la sediul MAI.

El a mai spus că este realizată dezinfectarea zonelor şi a subliniat că peste 600.000 de persoane circulă zilnic cu metroul.

„Căutăm să luăm măsuri şi la ieşirile din staţia de metrou. Dar la 00.00 noaptea realizăm dezinfecţia cu mijloace speciale, tot ce înseamnă mânere, scaune, din 12 în 12 ore, dar ne gândim şi la alte măsuri de fluidizare la metrou. Sunt peste 600.000 de oameni care circulă cu metroul”, a conchis Bode.

Metrorex a anunţat măsurile luate cu privire la coronavirus, printre fiind acelea de dezinfectare a barelor şi a butoanelor de deschidere a uşilor. Metrorex va folosi şi afişe educative de prevenire a infecţiei cu coronavirus.

Oficialii Metrorex ar trebui să vină cu soluţii ca să nu existe aglomerările de oameni la metrou la orele de vârf, a solicitat duminică şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, în contextul răspândirii noului virus.

