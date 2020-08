Rasa de câine care poate să detecteze coronavirusul: „Rezultate încurajatoare, fiabilitate 95%”

Este un fapt bine cunoscut: cel mai bun prieten al omului este capabil sa facă minuni folosindu-si simţul mirosului. Deja dresati pentru a detecta prezenţa diabetului sau a cancerului la oameni şi chiar a bolilor virale la bovine, doar folosindu-şi nasul, câinele poate adauga o nouă abilitate în repertoriul său.



La Şcoala Veterinară Naţională din Maisons-Alfort, în regiunea Paris, câinii din rasa «ciobanesc belgian» sunt dresati să adulmece prezenţa coronavirusului. O idee care a apărut în mintea profesorului Dominique Grandjean, care predă la aceasta şcoala de prestigiu pe lângă faptul că este colonel în cadrul pompierilor din Paris.



Impreuna cu echipele sale, medicul veterinar testează câinii de câteva săptămâni. Folosind tampoane de bumbac îmbibate de transpiraţia persoanelor cu sau fără Covid-19 (ca parte a unui parteneriat cu un spital), cercetătorii vor să vadă dacă exista un miros specific al bolii pentru nasul canin.

Fiabilitate 95%

Şi primele rezultate sunt incurajatoare, după cum a explicat el la microfonul postului TF1. "In punctul in care suntem astăzi putem spune că există un miros specific de transpiraţie de la pacienţii Covid pozitiv, prin urmare, oameni care sunt purtători de virus", a spus el, adăugând ca 95% dintre cazuri sunt detectate de câini.



Aceasta înseamnă că aceştia sunt capabili să perceapă prezenţa cataboliţilor, adica urmele pe care virusul le lasă in organism.



Animalele care fac parte din acest test nu sunt câini obisnuiti. Este vorba despre câini care lucrează de obicei cu pompieri, de exemplu pentru a găsi explozibili sau oameni îngropaţi. Dar nu a durat nici macar o săptămână pentru a-i invata sa memoreze si mirosul coronavirusului.



Dacă rezultatele sunt confirmate, câinii şcolii veterinare ar putea deveni astfel teste de screening extrem de rapide şi ieftine, de exemplu în aeroporturi. „De asemenea, am putea pune aceşti câini la dispoziţia municipalităţilor pentru cetăţenii lor, care vor putea fi testaţi fără durere, gratuit şi, eventual, în fiecare zi”, a spus profesorul Grandjean.



