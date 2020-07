China apelează la remediile tradiţionale pentru a lupta cu pandemia de coronavirus

Medicina tradiţională chineză este una dintre cele mai vechi forme de medicină practicată din lume şi include o serie largă de tratamente, de la remedii pe bază de plante până la acupunctură şi Tai Chi. Este extrem de populară în China, iar secretele ei au fost transmise din generaţie în generaţie de-a lungul mileniilor.

Comisia Naţională de Sănătate din China are un capitol special dedicat medicinei tradiţionale în lupta de combatere a coronavirusului. Mass-media de stat a evidenţiat rolul pe care remediile tradiţionale chineze l-au jucat în lupta cu epidemia Sars din 2003. Un document emis de guvernul chinez susţine că 92% dintre cazurile de Covid-19 din ţară au fost tratate pe baza medicamentelor naturiste.

Şase remedii tradiţionale au fost date publicităţii ca tratamente pentru Covid-19. Cele mai importante sunt Lianhua Qingwen, care conţine 13 plante şi Jinhua Qinggan, care a fost dezvoltat în timpul epidemiei H1N1 din 2009 şi este format din 12 componente ce includ caprifoi, mentă şi lemn dulce.

Lianhua Qingwen capsule, a Chinese herbal product, was selected into #Beijing’s #COVID19 Traditional Chinese Medicine (#TCM) prevention and control program; that is, the capsule can be used to support other treatments for adult patients and those under medical observation. pic.twitter.com/54xNcgdRHy