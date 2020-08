Actualizare 20:00. Spania raportează 70 de decese în ultimele 24 de ore, a opta zi când numărul este mai mic de 100.

Autorităţile sanitare spaniole au anunţat, duminică, un număr de 70 de decese în ultimele 24 de ore, fiind pentru a opta zi când numărul este mai mic de 100.

China a înregistrat 3 cazuri noi de coronavirus, în ultimele 24 de ore

După ce cu o zi în urmă nu a înregistrat niciun caz nou de infecţiei cu coronavirus, China a confirmat că 3 persoane au fost infectate în ultimele 24 de ore. Două dintre cazuri au fost importate -în Shanghai şi Guangdong – şi unul dintre acestea a fost transmis local, în provincia Jilin, potrivit CNN.

În China au fost înresgistrate 82.974 de infecţii cu coronavirus, dintre care 79 mai sunt active.

Rata mortalităţii în rândul indigenilor brazilieni bolnavi de Covid-19 este de două ori mai mare

Indigenii brazilieni mor într-un ritm alarmant după ce focarul de Covid-19 a ajuns în aceste comunităţi. Rata mortalităţii este dublă faţă de restul populaţiei din Brazilia, potrivit APIB, un ONG care se ocupă de protejarea comunităţilor indigene.

APIB a înregistrat peste 980 de cazuri confirmate de coronavirus şi cel puţin 125 de decese în rândul comunităţilor indigene din Brazilia. Această cifră înseamnă o rată a mortalităţii de 12,6%, de două ori mai mare decât rata naţională care este de 6,4%.

Studiu: Tratamentul cu plasmă reduce rata mortalităţii în rândul pacienţilor bolnavi de Covid-19

Pacienţii cu Covid-19 spitalizaţi par să aibă rezultate mai bune atunci când primesc tratament cu plasmă obţinută de la persoanele care au dezvoltat anticorpi pentru noul coronavirus, arată un studiu citat de CNN.

Echipa de cercetători care a realizat studiul spune că rezultatele obţinute până acum sunt un semn bun pentru terapia cu plasmă obţinută din sângele pacienţilor vindecaţi de Covid-19.

„Evaluarea noastră iniţială ofere dovezi în sprijinul tratamentului cu plasmă ca o intervenţie eficientă", a declarat dr. Nicole Bouvier, profesor asociat la Şcoala de Medicină Icahn de la Mount Sinan şi coautor al studiului, într-un comunicat.

Peste 12% dintre locuitorii Moscovei ar avea deja anticorpi pentru Covid-19

Aproximativ 12,5% dintre locuitorii Moscovei - sau aproximativ 1,5 milioane de persoane - au dezvoltat deja anticorpi pentru noul coronavirus, au declarat, sâmbătă, oficiali ai oraşului. Cifra a fost obţinută după testarea a peste 50.000 de rezidenţi în ultimele zile, scrie CNN.

Premierul Spaniei anunţă redeschiderea frontierelor pentru turişti începând din iulie

Spania îşi va redeschide graniţele pentru turişti începând cu luna iulie, a anunţat premierul Pedro Sanchez, care a subliniat că Guvernul va garanta siguranţa vizitatorilor şi a localnicilor, titrează, sâmbătă, The Guardian.

„După cum ştiţi, Spania primeşte peste 80 de milioane de vizitatori pe an. Anunţ că, din iulie, Spania se va redeschide pentru turism în condiţii de siguranţă. De asemenea, turiştii străini pot începe să îşi planifice vacanţa în ţara noastră. Spania are nevoie de turism, iar turismul are nevoie de siguranţă. Vom garanta că turiştii nu vor prezenta niciun risc şi nici nu vor aduce niciun risc pentru ţara noastră”, a spus Sanchez.