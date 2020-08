Peste 19 milioane de îmbolnăviri în lume



Conform Worldometers, azi, 7 august, sunt 19.257.726 de cazuri de COVID-19 în lume, iar totalul de morţi a ajuns la 717.687. S-au vindecat 12.357.658 de persoane.



Japonia: 1.490 de cazuri în 24 de ore



Numărul de cazuri noi raportate în Japonia, în cursul zilei de ieri, a marcat un total de 10 zile consecutive în care japonezii au înregistrat zilnic peste 900 de cazuri noi, relatează CNN. Numărul total de morţi a ajuns la 1.046.



5 foşti directori de la Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor au atras atenţia asupra gestionării pandemiei în SUA



Aceştia au criticat mesajele contradictorii pe care le transmite Donald Trump populaţiei, relatează CNN. Unul dintre ei spune că ceea ce face Trump în pandemie se poate cataloga drept „leadership haotic”, iar urmările pot fi partizanatul, confuzia şi răspândirea alarmantă a virusului. Un al director afirmă că toate eforturile oamenilor de a combate pandemia sunt distruse de Guvernul american.



Coronavirusul ţinteşte tinerii, spun cei de la OMS



OMS avertizează că tinerii devin ţintele coronavirusului şi susţine această afirmaţie printr-un set de date care arată că, până acum, cele mai multe îmbolnăviri au afectat persoanele cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani, relatează CNN. Datele au fost colectate pentru perioada 24 februarie 2020 - prezent. 64% dintre cazurile de COVID-19 din lume sunt întâlnite la pacienţi cu vârste între 25 şi 64 de ani.



Mexic: Numărul total de morţi depăşeşte borna de 50.000



Joi, Mexicul a raportat 819 decese noi, totalul ajungând la 50.517, relatează CNN. Este a treia zi când autorităţile raportează peste 800 de morţi în Mexic. Tot joi, liderii s-au confruntat şi cu 6.690 de cazuri COVID-19 noi.



Michael Phelps mărturiseşte ce l-a ajutat în pandemie pentru a avea o stare de spirit bună



Olimpicul spune că a rămas optimist cu ajutorul unei rutine zilnice. Exerciţiile fizice l-au ajutat să-şi menţină starea de spirit, dar şi starea fizică, relatează CNN. Phelps îi mulţumeşte soţiei că l-a ajutat să înţeleagă că „este ok să nu te simţi ok în astfel de momente” şi a fost alături de el pe tot parcursul pandemiei.



Victoria raportează 450 de cazuri şi 11 decese noi



Statul australian Victoria a raportat 450 de cazuri noi de COVID-19 în 24 de ore, deşi populaţia trece printr-un lockdown sever, relatează The Guardian.

Directorul OMS, noi precizări despre economie şi COVID. Recuperarea economică globală va fi mai rapidă dacă vaccinul contra COVID va fi disponibil pentru toată lumea

Spania a raportat 1.772 cazuri noi de COVID-19

Florida depăşeşte 500.000 de cazuri de COVID

Masca este obligatorie în spaţiile aglomerate din Amsterdam

Amsterdam anunţă că masca devine obligatorie în spaţiile aglomerate. Numărul de îmbolnăviri din Amsterdam s-a dublat într-o săptămână.

Marea Britanie: Oamenii şi-au pierdut locurile de muncă din cauza pandemiei şi acum caută joburi temporare

Un număr foarte mare de persoane şi-au pierdut locurile de muncă din cauza pandemiei de coronavirus. Specialiştii au afirmat că, în momentul de faţă, oamenii sunt dispuşi să lucreze şi temporar, relatează The Guardian.

Izolarea a fost ridicată în luna iunie în Spania. Spaniolii au raportat ieri cel mai mare număr de cazuri pe zi de când măsurile s-au relaxat, relatează The Guardian.

OMS trimite o echipă de 43 de specialişti în Africa de Sud, pentru a oferi ajutor în combaterea pandemiei de coronavirus

„OMS va trimite 43 de experţi cu expertize variate, pentru a-i ajuta pe cei din Africa de Sud să facă faţă pandemiei. Primii 17 experţi ar trebui să ajungă în cursul zilei de azi. Printre ei se află cei mai buni în epidemiologie, monitorizare, gestionarea situaţiilor, tratarea infecţiilor, prevenţie şi control, achiziţii, dar şi în mobilizarea comunităţii şi în educaţia sănătăţii.

Din această echipă face parte şi David Heymann, epidemiolog expert în bolile infecţioase sezoniere şi un specialist în sănătate publică, ce a ocupat o poziţie oficială în OMS. A condus un proces de combatere a epidemiei SARS încă din 2003, lucrând constant alături de chipa sa pentru a gestiona eforturile internaţionale de oprire a pandemiei”, se arată într-un comunicat oficial OMS.